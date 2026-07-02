تأکید نچیروان بارزانی و عباس عراقچی بر حفظ امنیت و ثبات منطقه
اربیل (کوردستان۲۴)- در دیدار رئیس اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت تداوم گفتوگوی همهجانبه با هدف حفظ امنیت، ثبات و تأمین منافع مردم منطقه تأکید شد.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، امروز جمعه ۳ جولای، در تهران با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه، دو طرف در این دیدار روابط عراق، اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و درباره راههای توسعه همکاریها و گسترش هماهنگیهای دوجانبه تبادل نظر کردند. همچنین توقف جنگ منطقهای و آخرین تحولات منطقه از دیگر محورهای گفتوگو بود.
در بیانیه ریاست اقلیم کوردستان آمده است که دو طرف بر اهمیت تداوم گفتوگو و هماهنگی همهجانبه با هدف حفظ امنیت، ثبات و تأمین منافع مردم منطقه تأکید کردند.
نچیروان بارزانی صبح امروز جمعه برای شرکت در مراسم خاکسپاری سید علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، وارد تهران شد.
سید علی خامنهای در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ کشته شد.
ب.ن