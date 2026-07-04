پروندهی فساد مالی در پروژهی ورزشگاه کرکوک
پروندهی فساد ورزشگاه کرکوک به نخستوزیر عراق ارجاع شد
پروژهی بازسازی ورزشگاه بینالمللی کرکوک پس از ۱۰ سال و صرف ۳۰ میلیارد دینار، به جای بهرهبرداری به ویرانهای متروکه و محل تجمع حیوانات ولگرد تبدیل شده است.
عملیات بازسازی ورزشگاه بینالمللی کرکوک با گذشت یک دهه همچنان ناتمام مانده است. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار کوردستان ۲۴، ساختمان این ورزشگاه که متعلق به دورهی رژیم پیشین است، در سالهای اخیر بودجهای بالغ بر ۳۰ میلیارد دینار را تحت عنوان بازسازی بلعیده، اما خروجی آن تنها تخریب ۲۴ هزار صندلی و رهاشدگی کامل پروژه بوده است.
محمد حافظ، رئیس شورای استان کرکوک، طی بازدیدی از این مکان، پروژه را یکی از پروندههای کلان فساد مالی توصیف کرد. وی اعلام کرد که با هماهنگی هیئت نزاهت (پاکدستی)، تمامی اسناد و مدارک این تخلفات به نخستوزیر عراق تحویل داده میشود تا مسببان آن مجازات شوند. به گفتهی رئیس شورای استان، اتمام این پروژه نیازمند ۶ تا ۷ میلیارد دینار بودجهی جدید است، اما دولت عراق از پرداخت حتی یک دینار اضافی برای این پروژهی مشکوک خودداری میکند.
نوزاد قادر، رئیس کمیتهی المپیک عراق در کوردستان ۲۴، در این رابطه اظهار داشت: "بودجهی صرفشده برای این بازسازی به قدری کلان است که با آن میشد ۳ ورزشگاه مدرن و بینالمللی احداث کرد." وی همچنین فاش کرد که برای مالک شرکت مجری پروژه حکم بازداشت صادر شده، اما نامبرده متواری گشته است.
رئیس کمیتهی المپیک تأکید کرد که در طول دورهی فرسایشی این پروژه، ۴ کابینهی دولت و ۴ وزیر ورزش تغییر کردهاند، اما وضعیت ورزشگاه کرکوک همچنان بدون تغییر باقی مانده و تنها وعدههای بیاساس به شهروندان داده شده است.
استان کرکوک به مرکزیت شهری به همین نام در کوردستان واقع شده است. این شهر کوردستانی اکنون بر اثر اختلافات ارضی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، جزو مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم کوردستان به حساب میآید. این درحالی است کە مادهی ١٤٠ قانون اساسی عراق فدرال، بە تفصیل به راهحل مناقشه در مورد کرکوک و دیگر مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان میپردازد و دولت اقلیم کوردستان نیز از سالها پیش خواستار اجرای این مادهی معوقهی قانون است.