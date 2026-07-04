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رئیس کانون وکلای دیاربکر در افتتاحیه کنفرانس حقوقدانان کورد، خواستار شناسایی حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی کوردها در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک شد.

روز شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵)، کنفرانس "حقوقدانان کورد دموکرات" در شهر دیاربکر آغاز به کار کرد. عبدالقادر گولهچ، رئیس کانون وکلای دیاربکر، در سخنرانی افتتاحیه این همایش اظهار داشت که داشتن دولت، تنها شرط برخورداری یک ملت از حقوق اساسی نیست، اما امروز ۴۰ میلیون کورد از حقوق اولیه خود محروم بوده و تحت ستمی بزرگ قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه حق برخورداری از زبان، فرهنگ و تاریخ، از حقوق طبیعی هر ملتی محسوب می‌شود، تأکید کرد: "ما به‌عنوان حقوقدانان کورد، وظیفه داریم در این کنفرانس جایگاه ملت کورد را تبیین و وضعیت حقوقی (استاتوی) آن را تعیین کنیم."

آموزش به زبان مادری و مشارکت سیاسی

رئیس کانون وکلای دیاربکر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حق آموزش پرداخت و تصریح کرد که کوردها باید در جامعه‌ی خود به زبان مادری سخن بگویند و برای تثبیت حق آموزش به زبان کوردی در سیستم آموزشی تلاش کنند. وی همچنین خواستار آن شد که کوردها در شهرها و مناطق خود، آزادانه نمایندگانشان را انتخاب کرده و در فرآیندهای سیاسی و رسمی مشارکت فعال داشته باشند.

صلح پایدار و عدالت اجتماعی

عبدالقادر گولهچ با اشاره به شایعات مربوط به آغاز مرحله‌ی جدیدی از فرآیند صلح در ترکیه گفت: "هرگونه روند صلحی که بر پایه‌ی قانون و عدالت استوار نباشد، پایدار و مستحکم نخواهد بود. صلح تنها به معنای سکوت سلاح‌ها نیست، بلکه صلح واقعی زمانی محقق می‌شود که حقوق این ملت به رسمیت شناخته شود، عدالت اجرا گردد و جامعه خود را در برابر سیستم سیاسی برابر ببیند."

وی در پایان با تأکید بر لزوم تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک جدید و تقویت مدیریت‌های محلی، پیامی برای اتحاد صادر کرد و افزود: "با هر گرایش فکری، اعم از سوسیالیست، لیبرال یا مذهبی، باید برای اتحاد و همبستگی ملی در کنار یکدیگر تلاش کنیم."

این کنفرانس با شعار "برای آزادی، صلح و استاتو؛ حقوق دموکراتیک" و با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه‌ی حقوق برای بررسی وضعیت قانونی کوردها در یک سیستم دموکراتیک در حال برگزاری است.