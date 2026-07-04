نیروهای چندملیتی در غزه مستقر میشوند
نخستین کاروان خودروهای نظامی نیروهای چند ملیتی وارد غزه شد
گزارشهای رسانهای از آغاز مرحلهی عملیاتی استقرار نیروهای بینالمللی برای مدیریت امنیتی نوار غزه و تحویل تجهیزات نظامی به نیروهای آمریکایی خبر میدهند.
وبسایت اسرائیلی "والا" فاش کرد که فرآیند استقرار یک نیروی فراملیتی با هدف مدیریت وضعیت امنیتی در نوار غزه وارد فاز اجرایی شده و نخستین کاروان از خودروهای نظامی این نیروها به مقصد رسیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای ثبات بینالمللی روند تحویل تجهیزات نظامی لازم برای پیشبرد برنامهی خلع سلاح منطقه را آغاز کردهاند.
در همین راستا، طی ۲۴ ساعت گذشته دهها خودروی نظامی در پایگاه "کریات جات" در نزدیکی غزه به نیروهای آمریکایی تحویل داده شده است. این اقدامات بهعنوان بخشی از آمادگیها برای پذیرش مسئولیتهای امنیتی در بخشهایی از نوار غزه توصیف شده است.
ارتش اسرائیل در حال حاضر کنترل حدود ۷۰ درصد از خاک نوار غزه را در دست دارد، با این حال هشدارهای جدی دربارهی احتمال ازسرگیری درگیریهای سنگین وجود دارد؛ چرا که جنبش حماس همچنان از زمین گذاشتن سلاحهای خود خودداری میکند.
منابع اسرائیلی تأکید میکنند که هرگونه پیشرفت دیپلماتیک در غزه، مشروط به حضور یک نیروی کارآمد در داخل این منطقه است که توانایی خلع سلاح حماس و کنترل اوضاع را داشته باشد. این تحولات در حالی صورت میگیرد که منطقه تحت یک آتشبس ناپایدار قرار دارد؛ توافقی که از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) و بر پایهی طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ و بازسازی غزه اعلام شده است.
همزمان با تحرکات میدانی، تلاشهای دیپلماتیک در قاهره با حضور طرفهای فلسطینی و نمایندگان "شورای صلح" (نهاد تأسیس شده توسط ترامپ) در کنار کشورهایی نظیر قطر و ترکیه ادامه دارد.
مذاکرهکنندگان در حال تدوین نقشهراهی هستند که شامل خلع سلاح مرحلهای و ایجاد یک نهاد موقت برای ادارهی غزه است. با این حال، دولت بنیامین نتانیاهو همچنان بر خلع سلاح کامل حماس پیش از هرگونه گام سیاسی اصرار دارد و رسانههای اسرائیلی از تردید و احتمال مخالفت دولت اسرائیل با چارچوبهای فعلی این توافق خبر میدهند.