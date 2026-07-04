فریاد پاپ از "لامپدوسا": اروپا مهاجران را دریابد

1 ساعت پیش

پاپ لاوون چهاردهم، روز شنبه در جریان سفر به جزیره کوچک "لامپدوسا" در ایتالیا که به نمادی از تراژدی جان‌باختگان در مسیر پرمخاطره عبور از دریای مدیترانه تبدیل شده است، از اروپا خواست تا تلاش‌های بیشتری برای حمایت از مهاجران انجام دهد. این درخواست در زمانی مطرح می‌شود که قاره اروپا در حال تشدید سیاست‌های خود در قبال این پرونده است.

پاپ لاوون چهاردهم همانند پاپ فرانسیس که "لامپدوسا" در سال ۲۰۱۳ اولین مقصد سفر خارجی او بود، در سایه افزایش نابردباری و بی‌تفاوتی نسبت به بحران‌های مهاجرت، پیام رویکردی آشکار را به رهبران اروپا و آمریکا مخابره کرد.

سفر نیم‌روزه او به این جزیره ۲۰ کیلومتر مربعی با جمعیتی نزدیک به ۶ هزار نفر، تنها چند هفته پس از تصویب تدابیر جدید اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت صورت می‌گیرد؛ تدابیری که شاخص‌ترین آن‌ها افزایش استفاده از بازداشت و ایجاد مراکز نگهداری در خارج از خاک اروپا است. این سفر همچنین هم‌زمان با دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده انجام شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاپ آمریکایی‌تبار در موعظه خود گفت: اروپا قادر است با گنجاندن عملیات‌های امدادرسانی اولیه در یک طرح استراتژیک بلندمدت، بحران را به صورت یکپارچه مدیریت کند؛ طرحی که بتواند از مهاجران استقبال، حفاظت و آن‌ها را در جامعه ادغام کند و هم‌زمان بر روی توسعه کار کند تا هیچ‌کس مجبور به مهاجرت نشود.

او همچنین "بی‌تفاوتی نسبت به منافع عمومی، فساد در کشورهای مبدأ مهاجران، نظام اقتصادی جهانی که فقر و محرومیت ایجاد می‌کند، ترسی که به پیش‌داوری‌ها و تحقیر دامن می‌زند و حساب‌وکتاب‌های جنایتکارانه کسانی که از تراژدی دیگران سود می‌برند" را به شدت محکوم کرد.

پاپ، پیش از ایراد موعظه خود، دسته‌گلی را در گورستان مهاجران گمنام قرار داد و از بنای یادبود "دروازه اروپا" که به قربانیان اختصاص دارد، بازدید کرد. او، در حالی که عبایش در باد تکان می‌خورد، به تنهایی بر فراز صخره‌ای رو به دریا ایستاد.

این پاپ آمریکایی، دفاع از مهاجران را به محور اصلی دوران پاپ‌نشینی خود تبدیل کرده و بارها بر آن تمرکز نموده است؛ همان‌طور که ماه گذشته در جریان سفر به مجمع‌الجزایر قناری اسپانیا انجام داد. او ضمن تشکر از کسانی که به نیازمندان ترک‌وطن‌کرده یاری می‌رسانند، اخراج‌های دسته‌جمعی در کشورش (ایالات متحده) را محکوم کرد.