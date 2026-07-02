تازهترین مجموعه داستان نویسده کورد به زبان فارسی منتشر شد
اربیل (کوردستان۲۴)- مریم کاکهای، نویسنده و شاعر کورد، تازهترین اثر خود با عنوان «نامش منصور بود؛ حلاجی دیگر» را به زبان فارسی منتشر کرد؛ مجموعهای شامل ۱۷ داستان اجتماعی که به گفته او، تلاشی برای روایت زندگی انسانها و بازتاب احساساتی است که اغلب مجال بیان نمییابند.
کاکهای در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت این کتاب از ۱۷ داستان اجتماعی تشکیل شده و هر یک از داستانها تلاشی برای ورود به زندگی انسانها و جستوجوی احساساتی است که بسیاری از اوقات امکان بیان آنها وجود ندارد.
او افزود: «این کتاب آیینهای است که زندگی اطراف ما را بازتاب میدهد؛ زندگی انسانهایی که در سکوت با خود روبهرو میشوند.»
به گفته این نویسنده، شخصیتهای داستانهای این مجموعه با «اندوه، ترس و امید» دستوپنجه نرم میکنند و همگی نیاز دارند صدایشان شنیده شود. او تأکید کرد که در این داستانها کوشیده است شخصیتها را از بند شرم رها کند و آنان را به سخن گفتن و بیان احساساتشان وادارد.
کاکهای همچنین گفت که این مجموعه، خواننده را به تأمل در جهان درونی انسانها دعوت میکند.
مقدمه کتاب را جلال حیدرینژاد نوشته است. او در بخشی از این مقدمه درباره فضای داستانها مینویسد: «زنان این مجموعه داستان در جهانی که به سر میبرند، چه جهان کهن و سنتی و چه جهان معاصر و مدرن، بهغایت زنانهاند.»
مریم کاکهای متولد سال ۱۹۸۳ در شهر کرکوک است. او در حال حاضر در آلمان زندگی میکند و تاکنون آثار متعددی در حوزه ادبیات و هنر منتشر کرده است.
مجموعه داستان «نامش منصور بود؛ حلاجی دیگر» توسط انتشارات دگرگون چاپ و منتشر شده است.