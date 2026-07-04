پیام تبریک نچیروان بارزانی به دونالد ترامپ

تاکید بر قانون‌اساسی و نظام فدرالی در عراق

2 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، دویست و پنجاهمین سالگرد اعلام استقلال ایالات متحده را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مردم این کشور تبریک گفت و تاکید کرد که آزادی تنها متکی بر قدرت نیست، بلکه بر قانون اساسی، نهادها، توازن فدرالی و اراده ملت‌های آزاد استوار است.

رئیس اقلیم کوردستان در پیامی که در شبکه اجتماعی "ایکس" منتشر کرد، نوشت: درس جاودانه‌ای که ایالات متحده به ما می‌آموزد این است که آزادی به چیزی فراتر از قدرت نیاز دارد؛ آزادی نیازمند قانون اساسی، نهادها، توازن فدرالی و رضایت ملت‌های آزاد است.

وی، در ادامه افزود که اقلیم کوردستان و عراق خواهان ایجاد شراکتی مستحکم‌تر با ایالات متحده هستند. او، خاطرنشان کرد که همین اصول برای آینده عراق نیز حیاتی و اساسی است؛ چرا که ثبات در عراق باید مبتنی بر پایبندی به قانون اساسی، تثبیت نظام فدرالی و تضمین کامل حقوق و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان در چارچوب قانون اساسی عراق باشد.

رئیس اقلیم کوردستان در پایان بر ارزش و اهمیت تداوم دوستی و نقش رهبری ایالات متحده برای اقلیم تاکید و مراتب قدردانی خود را از حمایت‌های مستمر واشنگتن از اقلیم کوردستان و عراق ابراز کرد.