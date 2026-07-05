تبعیض مالی بغداد علیه فرودگاههای اقلیم کوردستان
واگذاری دلار به نرخ دولتی در فرودگاههای خارج از اقلیم نشانهی اعمال فشار اقتصادی بر کوردستان است
دولت فدرال عراق با اختصاص دلار دولتی به زائران فرودگاههای کرکوک و موصل و محروم کردن مسافران اربیل و سلیمانیه، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه اقلیم کوردستان را تشدید کرده است.
طبق تصمیم جدید دولت عراق که به عنوان بخشی از فشارها علیه اقلیم کوردستان توصیف شده است، تسهیلات ارزی ویژهای تنها به زائرانی اختصاص یافته که از طریق فرودگاههای کرکوک و موصل به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که فرودگاههای بینالمللی اربیل و سلیمانیه از این تسهیلات محروم شدهاند.
بر اساس این طرح، هر شهروندی که از طریق فرودگاههای کرکوک و موصل اقدام به سفر عمره کند، مبلغ ۲۰۰۰ دلار با نرخ رسمی بانک مرکزی (هر ۱۰۰ دلار معادل ۱۳۲ هزار دینار) دریافت میکند. با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت بانک مرکزی با بازار آزاد، این اقدام باعث صرفهجویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلاری برای هر زائر میشود و انگیزهی اصلی خروج مسافران از فرودگاههای اقلیم کوردستان است.
کاهش ترافیک هوایی در اربیل و سلیمانیه
احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل، روز یکشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵)، در این رابطه اعلام کرد: "تنها دلیل روی آوردن زائران عمره به فرودگاههای کرکوک و موصل، دریافت دلار با نرخ بانک مرکزی است که بخش قابل توجهی از هزینهی سفر آنها را کاهش میدهد."
مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل تأکید کرد در صورتی که بانک مرکزی و دولت فدرال این تسهیلات و مبالغ را در فرودگاههای اقلیم کوردستان نیز ارائه دهند، گردشگران و زائران بار دیگر از این مراکز برای سفرهای خود استفاده خواهند کرد.
در همین زمینه، روژگار جعفر، مسئول اطلاعرسانی هیئت وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان تصریح کرد که این تبعیض در نرخ ارز باعث شده است زائران، فرودگاههای اربیل و سلیمانیه را نادیده بگیرند تا از مزایای مابهتفاوت ارزی بهرهمند شوند.
اهداف سیاسی در پوشش تصمیمات مالی
بر اساس اطلاعات موجود، این اقدام بغداد صرفاً یک تصمیم مالی ساده نیست، بلکه اهدافی سیاسی پشت پردهی آن نهفته است. دولت عراق با محروم کردن عمدی فرودگاههای اقلیم کوردستان از دلار حمایتی، در تلاش است تا حجم پروازهای بینالمللی در این منطقه را کاهش داده و مسافران را به سمت فرودگاههای کرکوک و موصل که به تازگی افتتاح شده و تحت کنترل مستقیم دولت فدرال هستند، هدایت کند.
این رویکرد به عنوان تلاشی راهبردی برای تضعیف بخش گردشگری و ترابری هوایی در اقلیم کوردستان و اعمال سلطهی بیشتر بغداد بر جابهجایی مسافران ارزیابی میشود.