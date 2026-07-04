1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق به مناسبت دویست و پنجاهمین سالروز امضای اعلامیه استقلال ایالات متحده، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به مردم آمریکا ابراز داشت. وی تصریح کرد که اقلیم کوردستان با افتخار به همکاری‌های تاریخی اربیل و واشنگتن در زمینه شکست تروریسم می‌نگرد و خواهان تقویت این روابط برای نسل‌های آینده است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، پیامی را به مناسبت ۲۵۰امین سالگرد اعلام استقلال ایالات متحده آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" منتشر کرد.

مسرور بارزانی در این پیام نوشت: این مناسبت تاریخی و گذشت ۲۵۰ سال از امضای اعلامیه استقلال آمریکا را به مردم این کشور تبریک می‌گوییم.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه افزود: ما ارزش بسیار بالایی برای شراکت راهبردی و پیوندهای دوستی خود با ایالات متحده آمریکا قائل هستیم،

مسرور بارزانی همچنین خاطرنشان کرد: ما با افتخار به تاریخچه همکاری‌ها و اقدامات مشترک خود در نابودی تروریسم می‌نگریم و با اشتیاق در انتظار تقویت این شراکت برای نسل‌های آینده هستیم.