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نوزاد شیخ کامل از گشایش مراکز جدید نظارت بازرگانی در مرزها خبر داد که نیاز بازرگانان به مراجعه‌ی حضوری به اربیل را برطرف کرده و بوروکراسی اداری را کاهش می‌دهد.

نوزاد شیخ کامل، مدیرکل امور بازرگانی اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵) در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بر اساس فرمان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مراکز نظارت بازرگانی در تمامی گذرگاه‌های بین‌المللی مستقر می‌شوند. وی تأکید کرد که این اقدام با هدف حمایت از بخش خصوصی و تسریع در روند مبادلات تجاری صورت گرفته است.

مدیرکل بازرگانی اقلیم کوردستان با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در این طرح گفت: "سال گذشته مرکز نظارت بازرگانی در گذرگاه ابراهیم خلیل افتتاح شد و در سال جاری نیز این مرکز در مرز پرویزخان راه‌اندازی می‌شود." وی افزود که پیش از این، بازرگانان ناچار بودند برای دریافت مجوزهای لازم به شهر اربیل مراجعه کنند، اما اکنون تمامی مراحل صدور مجوز و امور نظارتی در خود گذرگاه‌های مرزی انجام می‌شود.

نوزاد شیخ کامل خاطرنشان کرد که این سازوکار جدید علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، به حذف روال‌های فرسایشی اداری کمک کرده و موجب رونق اقتصادی بیشتر در مناطق مرزی خواهد شد. به گفته‌ی وی، نخستین مجوز بازرگانی با استفاده از این سیستم جدید، امروز صادر و تمامی مراحل قانونی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شده است.

در حال حاضر، ۶ گذرگاه مرزی بین‌المللی در اقلیم کوردستان فعال هستند که از سوی دولت فدرال عراق نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. استقرار این مراکز نظارتی در مرزها، گامی راهبردی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی در سطح منطقه محسوب می‌شود.