سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا پایان یافت

سران ناتو بر حمایت ۷۰ میلیارد یورویی از اوکراین و لزوم صیانت ایران از امنیت تنگه‌ی هرمز تأکید کردند

2 ساعت پیش

روز چهارشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵)، سران پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در پایان اجلاس خود در آنکارا، با صدور بیانیه‌ای مشترک بر پایبندی قاطع به اصل دفاع جمعی (ماده ۵) تأکید کردند. بر اساس این اصل، هرگونه حمله به یک عضو، حمله به تمامی اعضای این پیمان تلقی می‌شود.

در این بیانیه آمده است که برای مقابله با تهدیدات بلندمدت روسیه علیه امنیت منطقه، متحدان اروپایی و کانادا هزینه‌های دفاعی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۵، مبلغ ۱۳۹ میلیارد دلار به بودجه‌ی دفاعی خود افزوده‌اند.

همچنین در نشست آنکارا، ناتو اختصاص بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی جدید را با هدف تقویت صنایع دفاعی، توسعه‌ی سامانه‌های ابری جنگی و بهره‌گیری راهبردی از فناوری هوش مصنوعی اعلام کرد.

ناتو بار دیگر بر حمایت مستمر از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرد. متحدان متعهد شدند در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی و آموزشی به اوکراین اختصاص دهند و این سطح از حمایت را در سال ۲۰۲۷ نیز حفظ کنند. در این بیانیه همچنین از تصمیم اتحادیه‌ی اروپا برای ارائه‌ی وام‌های بلندمدت جهت پشتیبانی از کی‌یف استقبال شد.

در بخشی دیگر از این بیانیه، ائتلاف ناتو هشدار تندی به جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام کرد که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این ائتلاف همچنین از تهران خواست به آزادی کشتیرانی و امنیت تردد دریایی در تنگه‌ی هرمز به‌طور کامل احترام بگذارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در یک نشست پشت درهای بسته با سران ناتو در آنکارا، بر تمایل واشینگتن برای باقی‌ماندن در این پیمان تأکید کرده است. وی در این دیدار خطاب به سران کشورهای عضو گفت: "ما می‌خواهیم با شما بمانیم."

منابع آگاه اعلام کردند که واشینگتن آماده است بدون در نظر گرفتن نحوه‌ی استفاده‌ی کشورها از تسلیحات، به فروش تجهیزات نظامی به اعضای ناتو ادامه دهد. در این نشست، دونالد ترامپ با لحنی آرام‌تر ظاهر شد و موضوعاتی همچون پایان دادن به توافق آتش‌بس موقت با ایران یا خرید جزیره‌ی گرینلند را که پیش‌تر موجب تنش در ائتلاف شده بود، مطرح نکرد.