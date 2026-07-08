نچیروان بارزانی نشان "ستارهی ایتالیا" را دریافت کرد
تأکید رئیس اقلیم کوردستان بر گسترش روابط راهبردی اربیل و رم
رئیس اقلیم کوردستان در مراسم دریافت عالیترین نشان افتخار ایتالیا، نقش این کشور در مبارزه با تروریسم و حمایت از نیروهای پیشمرگه را ستود و بر توسعهی همکاریهای چندجانبه در حوزههای اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، چهارشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵)، طی مراسمی رسمی مدال افتخار "ستارهی ایتالیا" را دریافت کرد. وی در سخنرانی خود ضمن ابراز افتخار از دریافت این نشان، اظهار داشت: "ایتالیا همواره دوستی قابلاعتماد برای اقلیم کوردستان بوده است و ما برای مواضع سیاسی و دیپلماتیک این کشور اهمیت بسیاری قائلیم."
نقش راهبردی ایتالیا در مبارزه با تروریسم
رئیس اقلیم کوردستان با اشاره به حضور مؤثر ایتالیا در چارچوب ائتلاف بینالمللی، بر اهمیت حمایتهای نظامی این کشور تأکید کرد و گفت: "ما به نقشی که ایتالیا در جنگ علیه داعش ایفا کرد، افتخار میکنیم. پشتیبانیهای نظامی، آموزش نیروهای پیشمرگه و حمایت از نیروهای عراقی، تأثیری مستقیم در شکست تروریسم و حفظ ثبات منطقه داشته است."
نچیروان بارزانی همچنین تصریح کرد که اقلیم کوردستان با همکاری دوستان بینالمللی خود، فرایند اصلاحات و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه را ادامه میدهد؛ اقدامی چنانکه وی میگوید، سرمایهگذاری در راستای امنیت و ثبات عراق و کل منطقه محسوب میشود.
توسعهی پیوندهای اقتصادی و فرهنگی
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد که روابط میان اربیل و رم تنها به حوزهی نظامی محدود نمیشود، بلکه بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری، آموزش و باستانشناسی را نیز در بر میگیرد. وی ضمن قدردانی از تیمهای باستانشناسی و دانشگاههای ایتالیا برای حفاظت از میراث بشری و انجام پژوهشهای تاریخی در کوردستان و عراق، احداث ساختمان جدید کنسولگری کل ایتالیا در اقلیم کوردستان را نشانهای روشن از ارادهی رم برای تداوم و گسترش روابط بلندمدت توصیف کرد.
اقلیم کوردستان؛ کانون همزیستی مسالمتآمیز
نچیروان بارزانی در ادامهی سخنان خود بر هویت تکثرگرای منطقه تأکید کرد و افزود: "اقلیم کوردستان به عنوان سرزمینی امن برای تمامی تمامی طیفهای مذهبی و ملی باقی خواهد ماند. ما به حفظ فرهنگ رواداری و همزیستی که هویت اصیل مردم کوردستان است، پایبندیم."
وی در پایان تأکید کرد که اقلیم کوردستان به عنوان یک شریک کارآمد و مسئولیتپذیر در تثبیت امنیت منطقه باقی خواهد ماند و برای گسترش افقهای همکاری با رم و تمامی پایتختهای اروپایی تلاش خواهد کرد.
شایان ذکر است که تاریخچهی اهدای مدال "ستارهی ایتالیا" به سال ۱۹۴۷ بازمیگردد. این نشان در سال ۲۰۱۱ توسط جورجیو ناپولیتانو، یازدهمین رئیسجمهور ایتالیا، بازنگری و نامگذاری شد و تاکنون به شماری از رهبران برجستهی جهان اهدا شده است.