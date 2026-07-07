افزایش سه درصدی قیمت نفت با تشدید تنشها
اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز چهارشنبه ۸ جولای، با تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه و افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی، بیش از سه درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید.
بازارهای جهانی پس از تبادل حملات میان آمریکا و ایران در پی حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بار دیگر با نگرانیهای ژئوپلیتیکی روبهرو شدند؛ تحولاتی که تردیدها درباره آینده مذاکرات برای پایان دادن به درگیریها و بازگشایی کامل این آبراه راهبردی را افزایش داده است.
نیروهای آمریکایی و ایرانی اعلام کردند دهها هدف را مورد حمله قرار دادهاند؛ رخدادی که فشار بر توافق موقت برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را افزایش داده است. همزمان، واشینگتن معافیت موقت تحریمهای نفتی ایران را لغو و حملات تازهای را به سایتهای نظامی ایران آغاز کرد؛ اقدامی که ارتش آمریکا آن را پاسخی به حملات منتسب به ایران علیه سه کشتی تجاری در تنگه هرمز عنوان کرده است.
رسانههای دولتی ایران نیز از وقوع انفجارهایی در اطراف تنگه هرمز خبر دادند، در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دهها تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.
سه کشتی هدف حمله در نزدیکی سواحل عمان قرار داشتند؛ کشوری که پیشنهاد ایجاد یک کریدور موقت دریایی در امتداد سواحل خود را مطرح کرده است. این طرح با مخالفت تهران روبهرو شده، زیرا ایران خواستار دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از این آبراه است.
وزارت امور خارجه ایران نیز آمریکا را به نقض مکرر تفاهمنامه میان دو کشور متهم کرد.
در واکنش به این تحولات، هر دو شاخص اصلی نفت خام روز چهارشنبه بیش از دو درصد دیگر افزایش یافتند؛ افزایشی که پس از رشد مشابه روز سهشنبه، قیمتها را به بالاترین سطح دو هفته اخیر رساند.
تا حدود ساعت ۰۷:۱۵ به وقت گرینویچ، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۳.۱ درصد افزایش به ۷۲.۶۳ دلار در هر بشکه و نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۳.۱ درصد رشد به ۷۶.۴۸ دلار در هر بشکه رسید.
آندریاس کریگ، کارشناس امنیتی کالج کینگ لندن، گفت ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر دریافت هزینه برای استفاده از تنگه هرمز پافشاری میکند؛ موضوعی که واشینگتن آن را غیرقابل قبول میداند.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون در دوره حساسی قرار داریم که گزینههای جایگزین برای نظام عوارض یا هزینههای مورد نظر ایران در حال بررسی است.» به گفته وی، ایران با اقدامات خود این پیام را ارسال میکند که هیچ سازوکار جایگزینی را نخواهد پذیرفت.
تنشهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی سایه انداخت
افزایش تنشها میان آمریکا و ایران تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه موجب عقبنشینی بازارهای سهام نیز شد؛ آن هم در شرایطی که سهام فناوری طی دو سال گذشته موتور اصلی رشد بورسهای جهانی بوده است.
شاخص کاسپی کرهجنوبی بیش از ۵ درصد افت کرد و نسبت به اوج ثبتشده در ماه گذشته، بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. سهام شرکتهای سامسونگ و SK hynix نیز با وجود چشمانداز مطلوب سودآوری، حدود ۶ درصد کاهش یافت.
بازارهای توکیو، شانگهای، سیدنی، سنگاپور، ولینگتون، بمبئی، بانکوک و جاکارتا نیز با افت شاخصها مواجه شدند و بورسهای لندن، پاریس و فرانکفورت نیز معاملات خود را با کاهش آغاز کردند.
در مقابل، شاخص هانگسنگ هنگکنگ بیش از ۲ درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از استقبال سرمایهگذاران از سهام شرکتهای فناوری چین، از جمله علیبابا و JD.com بود.
نیک توییداله، تحلیلگر AT Global Markets، گفت: «پس از آنکه طی هفتههای گذشته هوش مصنوعی و سهام فناوری محور اصلی بازارها بودند، اکنون سرمایهگذاران بار دیگر ناچار شدهاند بر ریسکهای ژئوپلیتیکی تمرکز کنند.»
به گفته او، در صورت تشدید بیشتر تنشها، این عامل در روزهای آینده مهمترین محرک بازارهای جهانی خواهد بود.
همزمان، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی تقویت شد؛ زیرا افزایش احتمال اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه، نگرانیها درباره تداوم تورم را افزایش داده و میتواند فشار بر فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا را بیشتر کند.
ایافپی/ب.ن