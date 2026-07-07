انفجارهای دمشق یک کشته و ۳۶ زخمی بر جای گذاشت
اربیل (کوردستان۲۴)- مقامهای سوریه امروز چهارشنبه ۸ جولای، اعلام کردند انفجارهایی که روز گذشته همزمان با سفر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به مرکز دمشق رخ داد، یک کشته و ۳۶ زخمی بر جای گذاشته است.
وزارت بهداشت سوریه در بیانیهای که رسانههای دولتی منتشر کردند، اعلام کرد: «آمار نهایی دو انفجاری که در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری در دمشق رخ داد، به یک کشته و ۳۶ زخمی رسیده است.»
این انفجارها در نزدیکی هتلی روی داد که مکرون شب پیش در آن اقامت داشت. این حادثه پس از ترک هتل از سوی رئیسجمهور فرانسه و اندکی پیش از اعلام ورود او به کاخ ریاستجمهوری برای دیدار با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، رخ داد.
سفر مکرون به سوریه نخستین بازدید یک رئیس دولت از اتحادیه اروپا از این کشور پس از سقوط بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، در سال ۲۰۲۴ به شمار میرود.
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