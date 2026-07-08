شاهزاده سعودی: ساخت مجموعه چوگان در اربیل در دست بررسی است
اربیل (کوردستان۲۴)- شاهزاده ترکی بن عبدالرحمن السدیری، کاپیتان تیم چوگان «شوالیههای صحرا» و از چهرههای فعال این رشته در عربستان سعودی، از مذاکرات جاری برای احداث نخستین باشگاه و مجموعه تخصصی چوگان در اربیل خبر داد؛ پروژهای که به گفته او میتواند زمینهساز برگزاری رقابتهای منطقهای میان اقلیم کوردستان، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج باشد.
او در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ با قدردانی از ابتکار «Visit Kurdistan» و همکاری آن در برگزاری رویدادهای ورزشی، بر وجود پیوندهای فرهنگی و برادرانه میان مردم منطقه تأکید کرد.
شاهزاده ترکی با اشاره به این طرح گفت که اخیراً گفتوگوهای مفصلی با آرین مسرور بارزانی درباره معرفی ورزش چوگان به اقلیم کوردستان و امکان ایجاد یک مجموعه اختصاصی برای این رشته در اربیل انجام داده است.
او گفت: «بحثهای عمیقی درباره ورزش چوگان و امکان ایجاد یک مجموعه ورزشی اختصاصی برای این رشته در اربیل داشتیم. آقای آرین را فردی فرهیخته و مورد احترام یافتم که اشتیاق زیادی به میهن خود و توسعه آن دارد.»
به گفته او، راهاندازی این مجموعه میتواند زمینه تشکیل یک لیگ منطقهای و برگزاری مسابقات مشترک میان اقلیم کوردستان، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج، از جمله امارات متحده عربی و قطر را فراهم کند.
وی افزود چنین رقابتهایی از طریق ورزشی که نماد اصالت، اشتیاق و سوارکاری است، به تقویت روابط میان ملتهای منطقه کمک خواهد کرد؛ ارزشهایی که به باور او با فرهنگ مردم کورد نیز همخوانی دارد.
شاهزاده ترکی همچنین از روند توسعه اقلیم کوردستان تمجید کرد و گفت آنچه در این منطقه دیده، فراتر از انتظارش بوده است.
او اظهار داشت: «صادقانه بگویم، آنچه در کوردستان شاهد بودم بسیار فراتر از انتظاراتم بود. یک تحول شهری چشمگیر به رهبری دولت اقلیم کوردستان و نخستوزیر مسرور بارزانی در جریان است و چشمانداز روشنی برای آینده در کیفیت زیرساختها، جادههای منظم و شهرهای مدرن در حال ساخت دیده میشود.»
وی همچنین از مهماننوازی مردم اقلیم کوردستان قدردانی کرد و گفت: «در طول اقامتم در کوردستان، چنان با گرمی از من استقبال شد که احساس کردم یکی از مردم این سرزمین هستم، نه یک مهمان خارجی. کوردستان از طبیعتی زیبا، آبوهوایی دلپذیر و مردمانی بسیار مهماننواز برخوردار است.»
شاهزاده ترکی در ادامه از گردشگران سراسر جهان دعوت کرد از طریق پلتفرم «Visit Kurdistan» با جاذبههای اقلیم کوردستان آشنا شوند و از این منطقه بازدید کنند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از تکمیل زمین چوگان در اربیل، تیم «شوالیههای صحرا» از نخستین تیمهای حاضر در این مجموعه باشد و افزود قصد دارد سالانه سه تا چهار تورنمنت بینالمللی چوگان در اقلیم کوردستان برگزار کند؛ منطقهای که به گفته او اکنون آن را «خانه دوم» خود میداند.