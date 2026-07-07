افزایش قیمت نفت پس از حمله به دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز سه‌شنبه ۷ جولای، پس از حمله به دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز افزایش یافت؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را بار دیگر در کانون توجه بازارهای جهانی قرار داد.

بهای نفت خام برنت دریای شمال با ۱.۱ درصد افزایش به ۷۲.۸۰ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با رشد یک درصدی در سطح ۶۹.۲۵ دلار معامله شد.

این افزایش قیمت پس از آن رخ داد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» روز دوشنبه به یک نفتکش در سواحل عمان، نزدیک تنگه هرمز، اصابت کرده و موجب آتش‌سوزی شده است. این نهاد در ادامه از حمله به نفتکش دیگری در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناور احتمالاً دچار آسیب ساختاری شده، اما این حادثه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی در پی نداشته است.

وقوع این حملات، با وجود برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران و ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی پایدار، نگرانی معامله‌گران درباره احتمال اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج را افزایش داد.

هم‌زمان با رشد قیمت نفت، بازارهای سهام عملکردی متفاوت داشتند. نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و واکنش منفی سرمایه‌گذاران به گزارش مالی سامسونگ، فشار قابل توجهی بر بازارهای آسیایی وارد کرد.

سامسونگ با وجود پیش‌بینی رشد بیش از ۱۸۰۰ درصدی سود عملیاتی سه‌ماهه دوم، به پشتوانه تقاضای بالا برای تراشه‌های حافظه مورد استفاده در هوش مصنوعی، با افت بیش از ۶ درصدی ارزش سهام خود مواجه شد. این موضوع موجب شد شاخص کاسپی کره جنوبی نزدیک به پنج درصد کاهش یابد و سایر بازارهای آسیایی از جمله توکیو، هنگ‌کنگ، شانگهای، سیدنی و تایپه نیز عمدتاً در محدوده منفی قرار گیرند.

در بازارهای آمریکا نیز شاخص نزدک تحت تأثیر افت سهام شرکت‌های فناوری کاهش یافت، در حالی که شاخص داوجونز با ثبت رشد ۰.۳ درصدی به رکوردی تازه دست یافت. در اروپا نیز شاخص‌های لندن و پاریس افزایش یافتند، اما شاخص فرانکفورت با افت همراه شد.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو بودند تا نشانه‌های بیشتری از مسیر آینده سیاست‌های پولی و نرخ بهره آمریکا به دست آورند.

ای‌اف‌پی/ب.ن