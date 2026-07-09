توافق جدید بغداد و آنکارا برای تداوم صادرات نفت از طریق بندر جیهان
آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، از امضای قرارداد ۱۲ ماههی جدید با عراق برای تضمین انتقال نفت و بررسی طرحهای راهبردی در حوزهی گاز خبر داد.
آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد اعلام کرد که روند صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که طی روزهای آینده، توافقنامهی جدیدی با طرف عراقی امضا میشود که بر اساس آن، صادرات نفت برای ۱۲ ماه آینده بدون وقفه تضمین خواهد شد. بایراکتار با اشاره به انقضای توافق قبلی در پایان ماه جاری میلادی، خاطرنشان کرد که گفتگوها برای نهایی کردن این قرارداد به مراحل پایانی رسیده است.
وزیر انرژی ترکیه با اشاره به تاریخچهی فعالیت این خط لوله که به دههی ۷۰ میلادی بازمیگردد، تصریح کرد که آنکارا علیرغم ناثباتیهای منطقه، این مسیر را همواره فعال نگاه داشته است. وی افزود: "هدف مشترک ما اکنون بهرهبرداری از تمام ظرفیت این خط لوله و حتی افزایش توان انتقال آن است." بایراکتار هشدار داد که در حال حاضر بخش عمدهی صادرات نفت عراق از طریق تنگهی هرمز انجام میشود و هرگونه مانعی در آن مسیر میتواند برای بازارهای جهانی و اقتصاد عراق مشکلآفرین باشد، از این رو خط لولهی جیهان یک جایگزین راهبردی و حیاتی محسوب میشود.
توسعهی زیرساختها و همکاریهای گازی
در بخش دیگری از این نشست، وزیر انرژی ترکیه از پیشنهاد صادرات گاز طبیعی به عراق برای راهاندازی نیروگاههای برق این کشور خبر داد و تأکید کرد که زیرساختهای لازم در سمت ترکیه تکمیل شده است. وی همچنین به پتانسیل افزایش ظرفیت خط لولهی فعلی به ۲.۵ میلیون بشکه در روز اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر بدون نیاز به سرمایهگذاری کلان، امکان انتقال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز فراهم است."
هماهنگی با اقلیم کوردستان
این تحولات در حالی صورت میگیرد که پیشتر هیئتی بلندپایه از عراق شامل نمایندگان وزارتخانههای نفت و امور خارجه، به همراه نمایندگان وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، در آنکارا با مقامات ترکیهای دیدار کرده بودند. در همین رابطه، دکتر خزال هوستانی، مدیرکل قراردادها در وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، در گفتگویی اعلام کرد که دو کشور بر سر یک پروتکل موقت یکساله برای تداوم صادرات نفت از طریق خط لولهی اقلیم کوردستان به بندر جیهان به توافق رسیدهاند که شامل نفت تولیدی در مناطق اقلیم کوردستان نیز میشود.