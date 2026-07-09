تلاش برای تأسیس صندوق مشترک سرمایه‌گذاری

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق در دیدار با وزیر انرژی ترکیه از برنامه‌ی این کشور برای ایجاد "صندوق عراق-ترکیه" با هدف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ی زیرساخت‌های راهبردی خبر داد.

روز پنج‌شنبه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵)، زیدی، نخست‌وزیر عراق، از آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه و هیئت همراه وی استقبال کرد. بر اساس بیانیه‌ی دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، در این نشست راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه و مجموعه‌ای از پرونده‌های مورد علاقه‌ی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

زیدی در این دیدار تأکید کرد که روابط عراق و ترکیه بر پایه‌ی پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و منافع مشترک بلندمدت بنا شده است. وی خاطرنشان کرد که هر دو کشور فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه‌ی همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون در اختیار دارند.

تأسیس صندوق مشترک سرمایه‌گذاری

نخست‌وزیر عراق در ادامه‌ی سخنان خود اعلام کرد که دولت در حال کار بر روی تأسیس "صندوق عراق-ترکیه" است. هدف از ایجاد این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در عراق است که می‌تواند به اجرای سریع‌تر پروژه‌های راهبردی و تقویت مشارکت اقتصادی میان بغداد و آنکارا کمک شایانی کند.

از سوی دیگر، وزیر انرژی ترکیه ضمن ابلاغ سلام و تحیات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به نخست‌وزیر عراق، از سفر به بغداد ابراز خرسندی کرد. وی تأکید کرد که آنکارا به دلیل جایگاه کلیدی عراق در منطقه، اهمیت ویژه‌ای برای روابط خود با این کشور قائل است.

بایراکتار همچنین به اهمیت ویژه‌ی پروژه‌ی "جاده‌ی توسعه" از دیدگاه اردوغان اشاره کرد و افزود که این پروژه دارای ارزش اقتصادی و راهبردی فراوانی برای کل منطقه است. وی آمادگی ترکیه را برای برقراری مشارکت‌های راهبردی گسترده با عراق در حوزه‌های نفت، گاز، برق و اتصال شبکه‌های منطقه‌ای اعلام کرد.

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