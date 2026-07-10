سازمان دریانوردی: اقدام ایران در تنگه هرمز غیرقانونی است

2 ساعت پیش

شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، با صدور قطعنامه‌ای از کشورهای عضو خواست تا تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز را به رسمیت نشناسند. این سازمان تصمیم تهران مبنی بر تشکیل یک نهاد مستقل برای کنترل تردد کشتیرانی در این آبراهه بین‌المللی را اقدامی "یک‌جانبه و غیرقانونی" توصیف کرد.

روز جمعه، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی که مقر آن در لندن است و ۱۷۶ کشور در آن عضویت دارند، تصمیم مستقل ایران را به شدت محکوم کرد. این سازمان تاکید کرد که کشورها باید با هرگونه تلاشی که هدف آن مسدود کردن یا اخلال در کشتیرانی بین‌المللی در این منطقه راهبردی باشد، مقابله کنند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از ارزیابی‌های نظامی کشورهای غربی گزارش داده است که سطح تهدیدها در تنگه هرمز همچنان بالا است و مین‌های دریایی در اواسط این تنگه رها شده‌اند. هم‌زمان، تنش‌های نظامی و حملات هوایی متقابل میان آمریکا و ایران در دوره گذشته، نگرانی‌های بین‌المللی را در خصوص امنیت انتقال انرژی به شدت افزایش داده است.

در مقابل، هیئت نمایندگی ایران در این سازمان اعلام کرد که تهران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها متعهد نیست. هیئت ایرانی اشاره کرد که اقدامات آن‌ها صرفاً در راستای حفظ امنیت دریایی و حق حاکمیت ایران است و هدفی برای بستن این تنگه ندارند.