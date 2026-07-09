4 ساعت پیش

پروژه‌ی سد آقوبان در منطقه‌ی "خوشناوه‌تی" با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد دینار، به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی در مدیریت منابع آب استان اربیل به بهره‌برداری رسید.

سد آقوبان که در روستای "آقوبان سفلی" از توابع بخش "هیران" در شهرستان "شقلاوه" احداث شده، با مساحتی بالغ بر ۴۰۰ هزار متر مربع، نقش مهمی در ساختار زیربنایی منطقه ایفا می‌کند. این سد با ارتفاع ۳۱ متر، توانایی ذخیره‌سازی و مهار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب آب را دارا است.

این پروژه‌ی راهبردی علاوه بر تقویت تراز آب‌های زیرزمینی، منبع پایدار تأمین آب برای بخش‌های کشاورزی و دامداری روستاهای اطراف محسوب می‌شود. همچنین انتظار می‌رود بهره‌برداری از این سد به توسعه‌ی صنعت آبزی‌پروری، حفاظت از محیط زیست و کاهش آثار مخرب خشکسالی کمک شایانی نماید.

از سوی دیگر، سد آقوبان در فصول بارندگی به‌عنوان یک سپر حفاظتی عمل کرده و خطر وقوع سیلاب در روستاهای پایین‌دست را به‌شدت کاهش می‌دهد. در حال حاضر این منطقه به‌دلیل تلفیق چشم‌اندازهای آبی با طبیعت بکر کوهستانی، به یک مقصد گردشگری جذاب در استان اربیل تبدیل شده است که روزانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران است.