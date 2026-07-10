اتصال ایمن اقلیم کوردستان به اروپا از شاهراه زاخو

2 ساعت پیش

جاده دوبانده دهوک - زاخو و تونل زاخو، به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، تحولی بنیادین در بخش تجارت و تردد منطقه ایجاد کرده است. این پروژه‌ها که با بودجه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دینار اجرا شده‌اند، تسهیلات بزرگی را برای جابجایی کالا و تردد مسافران میان اقلیم کوردستان، ترکیه و اروپا فراهم آورده‌اند.

در چارچوب توجه کابینه نهم به زیرساخت‌های جاده‌ای، پروژه دوبانده کردن جاده دهوک - زاخو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های راهسازی در سطح اقلیم کوردستان و عراق تکمیل شد. این شاهراه تجاری، استان دهوک و اداره مستقل زاخو را به گذرگاه بین‌المللی ابراهیم خلیل متصل می‌کند.

پروژه جاده دهوک - زاخو به طول ۴۴ کیلومتر و در ۱۰ مرحله مختلف توسط دولت اقلیم کوردستان بازسازی و دوبانده شده است. برای اجرای این پروژه استراتژیک، بیش از ۳۱۱ میلیارد دینار هزینه شده است. این مسیر با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده و شامل یک روگذر و چهار زیرگذر است که به ده‌ها روستا و مناطق اطراف خدمات‌رسانی می‌کند.

هم‌زمان، یکی دیگر از دستاوردهای شاخص کابینه نهم در این منطقه، تکمیل پروژه تونل زاخو بود. این تونل به طول ۳,۶۰۰ متر و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۷۵ میلیارد دینار احداث شده است. بهره‌برداری از این تونل باعث کاهش زمان سفر و از بین رفتن خطرات بزرگی شده است که پیش از این در مسیر قدیمی "گلی زاخو" پیش‌روی رانندگان و کامیون‌های باربری بود.

از نظر ایمنی، این مسیر با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها و سیستم‌های علائم راهنمایی و رانندگی تجهیز شده است. نصب دوربین‌های کنترل سرعت، خط‌کشی‌های پیشرفته و تابلوهای شب‌نما، نقش بسزایی در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته‌اند.

این پروژه‌های استراتژیک تنها یک تسهیلات ساده برای تردد نیستند، بلکه بخشی از چشم‌انداز مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تبدیل اقلیم به یک مرکز مهم تجاری در منطقه است؛ شاهراهی که روزانه هزاران کامیون و مسافر با امنیت کامل و در کمترین زمان ممکن از آن عبور می‌کنند.