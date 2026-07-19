تغییر راهبرد اقلیم کوردستان؛ تمرکز بر آبهای سطحی
دولت اقلیم کوردستان با اجرای چندین پروژه بزرگ، حجم تأمین آب آشامیدنی را به بیش از یک میلیون مترمکعب در روز افزایش داده و گامهایی عملی برای حل مشکل کمآبی برداشته است.
دولت اقلیم کوردستان روند توسعه و بهبود بخش آب را سرعت بخشیده است. در همین راستا، در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۱۹۷ هزار مترمکعب آب تأمین میشود.
یکی از بزرگترین اقدامات در این زمینه، پروژه اضطراری و فوری اربیل با بودجه ۷۲۰ میلیارد دینار است که ظرفیت تصفیه و عرضه ۴۸۰ هزار مترمکعب آب را دارد. همزمان، پروژه توسعه شبکه آب اربیل نیز به طول ۴۱۱ کیلومتر و با هزینهای بالغ بر ۲۵ میلیارد دینار در حال اجراست.
در محدوده استان سلیمانی نیز کار بر روی چندین پروژه با جدیت ادامه دارد. فاز سوم پروژه آبرسانی "دوکان – سلیمانی" با اعتبار ۵۵۱ میلیارد دینار آغاز شده و ۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه آبرسانی "گوپتپه – چمچمال" با بودجه ۱۰۱ میلیارد دینار به پیشرفت ۳۷ درصدی رسیده و پروژه آبرسانی دربندیخان نیز با تخصیص ۲۵ میلیارد دینار، ۷۵ درصد مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته است.
در حوزه اداره مستقل راپرین و استان دهوک نیز گامهای رو به جلویی برداشته شده است؛ پروژه آبرسانی "رانیه - چوارقورنه – حاجیاوا" با هزینه ۳۶.۷ میلیارد دینار از مرز ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده و پروژه آبرسانی "آکره" نیز ۶۷ درصد از مراحل اجرایی خود را سپری کرده است. علاوه بر این، پروژه آبرسانی "فایده – دهوک" با ۵۰ میلیارد دینار، پروژه آبرسانی "قوشتپه" با ۲۲۲ میلیارد دینار و پروژه "بردرش" با ۴۲۸ میلیارد دینار در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
دولت اقلیم کوردستان در راستای حفاظت از محیط زیست، گامهایی را نیز برای تصفیه فاضلاب (آبهای خاکستری و سنگین) برداشته است. این پروژه بازیافت در دو فاز اجرا میشود؛ فاز نخست با هزینه ۲۰۰ میلیون دلار و فاز دوم با بودجه ۵۷۹ میلیون دلار عملیاتی خواهد شد. در کنار این موارد، پروژه تصفیه و عرضه آب ۵۱ روستای منطقه بارزان و پروژه آبرسانی "پیرمام" نیز با اعتباری بالغ بر صدها میلیارد دینار در حال انجام هستند.
اقلیم کوردستان در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی، با بحران و تنش آبی جدی روبرو شده بود. افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، نهادهای متولی را بر آن داشت تا راهبرد خود را تغییر داده و تمرکز بیشتری بر بهرهبرداری از آبهای سطحی داشته باشند.
هدف از ساخت سدها و اجرای پروژههای راهبردی آب آشامیدنی، حفظ ذخایر آبهای زیرزمینی و تصفیه و عرضه امنیت آبی برای آینده است. این اقدامات همگام با راهاندازی سیستمهای تصفیه فاضلاب جهت بازیافت و استفاده مجدد از آب در بخشهای کشاورزی و صنعتی انجام میشود تا فشار بر منابع آبی طبیعی کاهش یابد.