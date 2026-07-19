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دولت اقلیم کوردستان با اجرای چندین پروژه بزرگ، حجم تأمین آب آشامیدنی را به بیش از یک میلیون مترمکعب در روز افزایش داده و گام‌هایی عملی برای حل مشکل کم‌آبی برداشته است.

دولت اقلیم کوردستان روند توسعه و بهبود بخش آب را سرعت بخشیده است. در همین راستا، در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۱۹۷ هزار مترمکعب آب تأمین می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در این زمینه، پروژه اضطراری و فوری اربیل با بودجه ۷۲۰ میلیارد دینار است که ظرفیت تصفیه و عرضه ۴۸۰ هزار مترمکعب آب را دارد. هم‌زمان، پروژه توسعه شبکه آب اربیل نیز به طول ۴۱۱ کیلومتر و با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد دینار در حال اجراست.

در محدوده استان سلیمانی نیز کار بر روی چندین پروژه با جدیت ادامه دارد. فاز سوم پروژه آبرسانی "دوکان – سلیمانی" با اعتبار ۵۵۱ میلیارد دینار آغاز شده و ۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه آبرسانی "گوپتپه – چمچمال" با بودجه ۱۰۱ میلیارد دینار به پیشرفت ۳۷ درصدی رسیده و پروژه آبرسانی دربندیخان نیز با تخصیص ۲۵ میلیارد دینار، ۷۵ درصد مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته است.

در حوزه اداره مستقل راپرین و استان دهوک نیز گام‌های رو به جلویی برداشته شده است؛ پروژه آبرسانی "رانیه - چوارقورنه – حاجیاوا" با هزینه ۳۶.۷ میلیارد دینار از مرز ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده و پروژه آبرسانی "آکره" نیز ۶۷ درصد از مراحل اجرایی خود را سپری کرده است. علاوه بر این، پروژه آبرسانی "فایده – دهوک" با ۵۰ میلیارد دینار، پروژه آبرسانی "قوشتپه" با ۲۲۲ میلیارد دینار و پروژه "بردرش" با ۴۲۸ میلیارد دینار در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

دولت اقلیم کوردستان در راستای حفاظت از محیط زیست، گام‌هایی را نیز برای تصفیه فاضلاب (آب‌های خاکستری و سنگین) برداشته است. این پروژه بازیافت در دو فاز اجرا می‌شود؛ فاز نخست با هزینه ۲۰۰ میلیون دلار و فاز دوم با بودجه ۵۷۹ میلیون دلار عملیاتی خواهد شد. در کنار این موارد، پروژه تصفیه و عرضه آب ۵۱ روستای منطقه بارزان و پروژه آبرسانی "پیرمام" نیز با اعتباری بالغ بر صدها میلیارد دینار در حال انجام هستند.

اقلیم کوردستان در سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی، با بحران و تنش آبی جدی روبرو شده بود. افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، نهادهای متولی را بر آن داشت تا راهبرد خود را تغییر داده و تمرکز بیشتری بر بهره‌برداری از آب‌های سطحی داشته باشند.

هدف از ساخت سدها و اجرای پروژه‌های راهبردی آب آشامیدنی، حفظ ذخایر آب‌های زیرزمینی و تصفیه و عرضه امنیت آبی برای آینده است. این اقدامات هم‌گام با راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه فاضلاب جهت بازیافت و استفاده مجدد از آب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی انجام می‌شود تا فشار بر منابع آبی طبیعی کاهش یابد.