بحرین ایران را به حمله به اماکن غیرنظامی متهم کرد

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اربیل (کوردستان۲۴)- بحرین امروز یکشنبه ۱۹ ژوئیه، ایران را به انجام حملات علیه اماکن غیرنظامی این کشور متهم کرد. هم‌زمان، کویت نیز اعلام کرد که حمله‌ای منتسب به ایران به یک نیروگاه برق و آب، موجب آتش‌سوزی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی این کشور شده است.

در بحرین آژیرهای هشدار حمله هوایی در سراسر منامه، پایتخت این کشور، به صدا درآمد و خبرنگاران از شنیده شدن چندین انفجار در شمال بحرین خبر دادند. مقام‌های بحرینی اعلام کردند که حملات ایران، مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است.

هم‌زمان، کویت نیز اعلام کرد که یک نیروگاه برق و آب برای دومین بار طی دو روز گذشته هدف حمله قرار گرفته و در پی آن بخشی از تأسیسات دچار آتش‌سوزی شده است. وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرد که در این حمله شماری از واحدهای تولید برق آسیب دیده و پروتکل‌های اضطراری برای حفظ پایداری شبکه برق به اجرا درآمده است. نیروهای آتش‌نشانی نیز برای مهار حریق وارد عمل شدند.

مقام‌های کویتی این حمله را سومین حمله طی چند روز گذشته به تأسیسات برق و آب و همچنین ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی این کشور توصیف کردند. به گفته آنان، یک تأسیسات نفتی نیز روز شنبه هدف حمله قرار گرفته بود. دولت کویت از شهروندان خواسته است برای کاهش فشار بر شبکه برق، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

پیش از این، ارتش‌های بحرین و کویت اعلام کرده بودند که در حال مقابله با حملات هوایی ایران هستند و آژیرهای هشدار در هر دو کشور به صدا درآمده است.

در مقابل، ایران اعلام کرده که حملاتش متوجه اهداف نظامی آمریکا در کویت بوده است. ارتش ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا به خاک ایران، دو پایگاه نظامی آمریکا در کویت را با پهپاد هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز از انجام حملات پهپادی علیه انبار مهمات آمریکا در کمپ عدیری و همچنین سامانه‌های پدافندی و راداری پایگاه هوایی علی السالم خبر دادند.

کویت و بحرین که هر دو میزبان تأسیسات نظامی آمریکا هستند، از زمان تشدید درگیری‌ها در منطقه با حملات منتسب به ایران مواجه شده‌اند.

در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی هنگام مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران جان باخته‌اند و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است.

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