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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همزمان با افتتاح پروژه راهبردی آبرسانی به ۵۳ روستا در مناطق میرگه‌سور، آکری و خلیفان، تأکید کرد که دولت اقلیم به اجرای پروژه‌های زیربنایی ادامه می‌دهد تا همه مناطق کوردستان از خدمات ضروری بهره‌مند شوند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۱۹ ژوئیه، همزمان با افتتاح پروژه بزرگ آبرسانی در منطقه بارزان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر تداوم اجرای پروژه‌های راهبردی در اقلیم تأکید کرد.

بارزانی در این پیام نوشت: «امروز پروژه راهبردی آبرسانی به ۵۳ روستا در مناطق میرگه‌سور، آکری و خلیفان را افتتاح کردیم؛ پروژه‌ای که تأمین آب این مناطق را برای ۲۰ سال آینده تضمین می‌کند.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین تأکید کرد که دولت به اجرای پروژه‌های راهبردی ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند تمامی مناطق کوردستان از خدمات ضروری بهره‌مند شوند.

Today, we inaugurated a strategic water project serving 53 villages across Mergasor, Akre, and Khalifan districts, securing the region’s water supply for the next 20 years.



We will continue implementing projects like this and work to deliver essential services to every part of… pic.twitter.com/hBZStpJebU — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 19, 2026

بر اساس اعلام دولت اقلیم کوردستان، این پروژه آبرسانی نیاز حدود ۳۵ هزار نفر از ساکنان مناطق تحت پوشش را تأمین می‌کند و با هدف تقویت زیرساخت‌های خدماتی و تأمین پایدار آب آشامیدنی اجرا شده است.

ب.ن