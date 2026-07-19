فلسطین و سوریه حملات ایران بە اقلیم کوردستان را محکوم کردند
وزارت امور خارجه فلسطین و جمهوری عربی سوریه در دو بیانیه جداگانه، حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان و چند کشور دیگر منطقه را محکوم کرده و آن را نقض خطرناک قوانین بینالمللی دانستند.
وزارت امور خارجه و مهاجرین فلسطین اعلام کرد که حمله ایران به اقلیم کوردستان را با شدیدترین لحن ممکن محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است: این حمله، نقض آشکار حاکمیت جمهوری عراق و خروج از اصول قوانین بینالمللی است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند. فلسطین همچنین همبستگی کامل خود را با عراق و اقلیم کوردستان ابراز داشته و بر لزوم حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه و مهاجرین سوریه نیز در بیانیهای، تکرار تجاوزات ایران به خاک کشورهای کویت، عمان، بحرین، پادشاهی اردن و اقلیم کوردستان را محکوم کرد.
در بیانیه سوریه اشاره شده است که ایران در این حملات از پهپاد و موشک استفاده کرده است؛ اقدامی که به عنوان نقض مطلق حاکمیت کشورها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه توصیف شده است.
سوریه در پایان خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و مصون نگه داشتن منطقه از تنشهای بیشتر شد.