مسرور بارزانی: روابط اربیل و بغداد در بهترین وضعیت قرار دارد

فراخوان نخست‌وزیر برای پایان بن‌بست سیاسی در کوردستان

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با محکوم کردن حملات انجام‌شده به کوردستان و منطقه، بر لزوم توقف فوری این حملات بی‌توجیه تاکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان اظهار داشت: همان‌طور که کشورهای دیگر خواهان آن هستند که امنیت ملی و میهنی‌شان از سوی دیگران به مخاطره نیفتد، ما نیز دقیقاً همین خواسته را داریم. ما نمی‌خواهیم اقلیم کوردستان از سوی هیچ فرد یا طرفی مورد تهدید و بمباران قرار گیرد و خواستار توقف این حملات بی‌توجیه علیه اقلیم کوردستان هستیم.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان این سخنان را امروز در جریان مراسم افتتاح یک پروژه بزرگ آبرسانی برای چند شهرک کوردستان بیان کرد.

مسرور بارزانی، بار دیگر تاکید کرد که اقلیم کوردستان بخشی از تنش‌های موجود در منطقه نیست و نخواهد بود. وی، افزود: با این حال، ما بارها در این میان آسیب دیده‌ایم. جنگ و کشتار به نفع هیچ‌کس نیست و در صورت گسترش این جنگ، همه طرف‌ها متضرر خواهند شد. امیدواریم این جنگ و تنش‌ها پایان یابد و صلح و ثبات به منطقه و خاورمیانه بازگردد.

حمایت از نخست‌وزیر دولت عراق فدرال

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به روابط اربیل و بغداد اشاره کرد و ضمن اعلام حمایت از علی زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال عراق، گفت: روابط ما با بغداد بسیار خوب است و از نخست‌وزیر جدید، آقای علی زیدی، حمایت می‌کنیم. ما همواره به پشتیبانی خود از اجرای قانون اساسی و بهبود روابط میان اربیل و بغداد ادامه می‌دهیم. خواسته همیشگی ما این بوده است که بغداد قانون اساسی را بدون تبعیض و به طور کامل اجرا کند تا مردم کوردستان نیز مانند تمامی شهروندان عراق، از همه حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند و هیچ تبعیضی میان آن‌ها قائل نشوند.

مسرور بارزانی، در خصوص کارزار مبارزه با فساد در بغداد نیز گفت: ما از این اقدام قدردانی می‌کنیم؛ دولت اقلیم کوردستان یکی از حامیان و کمک‌کنندگان اصلی نخست‌وزیر برای اجرای این ماموریت سنگین بوده است و امیدواریم در این مسیر موفق عمل کند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی عراق روز به روز بهبود یابد و افزود: بی‌تردید اقلیم کوردستان بخش اصلی راه‌حل‌ها خواهد بود. امیدواریم حقوق قانونی اقلیم کوردستان همان‌گونه که هست اجرا شود و آن نوع نگاهِ گذشته که میان اقلیم کوردستان و سایر شهرهای عراق تبعیض قائل می‌شد، برای همیشه از بین برود.

فعال‌سازی پارلمان و تشکیل دولت

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بار دیگر از جریان‌های سیاسی خواست تا منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح دانسته و برای فعال‌سازی مجدد پارلمان کوردستان و تشکیل کابینه جدید دولت تلاش کنند.

مسرور بارزانی اظهار داشت: با وجود اینکه پارت دموکرات کوردستان به وظایف خود، احترام به رأی‌دهندگان، برگزاری انتخابات، فعال‌سازی پارلمان و در نهایت تشکیل دولت پایبند بوده است، اما متأسفانه تاکنون مانع‌تراشی‌هایی صورت گرفته و نه پارلمان فعال شده و نه دولت تشکیل شده است؛ که در این میان، مردم آسیب‌دیدگان اصلی هستند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه تأکید کرد: ما بار دیگر درخواست خود را خطاب به تمامی جریان‌های سیاسی اعلام می‌کنیم؛ اگر در ادعای خود صادق و دلسوز مردم کوردستان هستید، بفرمایید پای کار بیایید و پارلمان کوردستان را که متعلق به خود مردم است، فعال کنید. پارلمان نباید برای دستاوردهای شخصی یا مانع‌تراشی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تشکیل دولت اقلیم کوردستان، گروگانِ دست هیچ شخص و جریانی باشد،

مسرور بارزانی در پایان تصریح کرد: پارت دموکرات بار دیگر بر پایبندی خود به احترام به رأی مردم کوردستان تأکید می‌کند. ما آماده‌ایم و دست دوستی خود را به سوی تمامی جریان‌های سیاسی دراز می‌کنیم؛ از آن‌ها می‌خواهیم، به‌ویژه در این شرایط حساس و شکننده، بیایند و در مسیر فعال‌سازی پارلمان با ما همراه شوند و به مردم خود خدمت کنند. ما آمادگی کامل داریم تا منافع مردم، ملت و خاک خود را بالاتر از هرگونه منفعت شخصی قرار دهیم. امید ما این است که این پیام به گوش همه طرف‌ها برسد و آن‌ها نیز پاسخی مثبت به این فراخوان بدهند.