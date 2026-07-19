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با حمایت دولت اقلیم کوردستان، ۳ هزار تن پیاز تولید شده در منطقه‌ی "بَردَرَش" به مقصد ترکیه صادر می‌شود تا گام دیگری در راستای بازاریابی بین‌المللی محصولات داخلی برداشته شود.

احمد جمیل، مدیرکل کشاورزی استان دهوک, امروز یکشنبه، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵)، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که در چارچوب توجه ویژه‌ی دولت اقلیم کوردستان به بخش کشاورزی و تلاش برای یافتن بازارهای جهانی، روند صادرات محصولات داخلی با پشتیبانی مستقیم دولت ادامه دارد.

مدیرکل کشاورزی دهوک اشاره کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شرکت "زنگنان" در بخش "بردرش" صادرات ۳ هزار تن پیاز این منطقه را به کشور ترکیه آغاز می‌کند. وی تأکید کرد که این اقدام منجر به توسعه‌ی بخش کشاورزی، حمایت از کشاورزان، تأمین بازارهای خارجی و همچنین اثبات کیفیت بالای محصولات منطقه‌ی کوردستان در سطح بین‌المللی خواهد شد.

احمد جمیل همچنین پیش‌بینی کرد که در آینده‌ی نزدیک، علاوه بر این محموله‌ی ۳ هزار تنی، مقادیر بیشتری از پیاز کوردستان به ترکیه و سایر کشورهای منطقه صادر شود.

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی برای تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی و یافتن بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشاورزان برداشته است. استان دهوک به عنوان یکی از غنی‌ترین مناطق کوردستان از نظر تولیدات کشاورزی شناخته می‌شود و بخش "بردرش" نیز یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولاتی همچون سیب‌زمینی، پیاز و گندم است.

پیش از این نیز اقلیم کوردستان موفق شده بود محصولاتی نظیر انار، سیب، عسل و سیب‌زمینی را به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه صادر کند که نشان‌دهنده‌ی ظرفیت‌های بالای این منطقه در بخش کشاورزی است.