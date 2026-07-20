انهدام مواضع داعش در عملیات هوایی نیروهای عراقی در کرکوک

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فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد در یک عملیات ضربتی بر اساس داده‌های اطلاعاتی، پناهگاه‌های بقایای تروریست‌های داعش در استان کرکوک هدف قرار گرفته و نابود شدند.

نیروهای امنیتی عراق از اجرای یک عملیات هوایی موفقیت‌آمیز علیه بقایای شبه‌نظامیان داعش در محدوده استان کرکوک خبر دادند که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین به تروریست‌ها شده است.

هسته‌ی اطلاع‌رسانی امنیتی بامداد امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای اعلام کرد: "با تکیه بر اطلاعات دقیق دستگاه اطلاعات ملی و دستگاه مبارزه با تروریسم و تحت نظارت و برنامه‌ریزی اتاق عملیات مشترک، یک نیروی ویژه‌ی هلی‌برن عملیاتی برق‌آسا را علیه تروریست‌ها به اجرا گذاشتند."

در این بیانیه آمده است که در نتیجه‌ی این عملیات، ۶ مخفیگاه داعش در منطقه‌ی وادی زغیتون واقع در حوزه‌ی استحفاظی فرماندهی عملیات کرکوک شناسایی شد. متعاقب آن، بالگردهای ارتش با حملات هوایی دقیق و مؤثر، تمامی این مواضع را به طور کامل منهدم کردند.

در چارچوب این فعالیت‌های میدانی، نیروهای ویژه اقدام به بازرسی منطقه و انفجار بقایای مخفیگاه‌ها کرده‌اند. هسته‌ی اطلاع‌رسانی امنیتی خاطرنشان کرد که این عملیات برای پاکسازی کامل منطقه از لوث وجود بقایای تروریسم همچنان ادامه دارد.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که نیروهای امنیتی به عنوان دژی مستحکم برای حفاظت از خاک عراق و ثبات کشور باقی خواهند ماند و به تعقیب تروریست‌ها در هر کجا که باشند، ادامه می‌دهند. فرماندهی عملیات مشترک وعده داده است که به زودی جزئیات بیشتری از این عملیات را برای افکار عمومی منتشر کند.