رایزنی‌های کورتولموش برای تصویب قانون فرآیند صلح

1 ساعت پیش

نُعمان کورتولموش در دیدارهای جداگانه با رهبران احزاب سیاسی، جزئیات لایحه‌ی مربوط به خلع سلاح نیروهای پ.ک.ک و چارچوب راهبردی فرآیند صلح را بررسی می‌کند.

رسانه‌های نزدیک به "دَم پارتی" گزارش دادند که نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در چارچوب گفتگوهای مربوط به "قانون چارچوب فرآیند صلح"، روز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) با فراکسیون‌های پارلمانی "حزب حرکت ملی" (MHP) و "حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها" (دَم پارتی) دیدار خواهد کرد.

بر اساس برنامه‌ی اعلام‌شده، کورتولموش ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز سه‌شنبه با دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی گفتگو می‌کند. وی سپس در ساعت ۱۴:۰۰ با حضور در فراکسیون دم پارتی، با تولای هاتیموگولاری و تونجر باکرهان، رؤسای مشترک این حزب و معاونان فراکسیون دیدار و گفتگو خواهد داشت.

در ادامه‌ی این تلاش‌های پارلمانی، انتظار می‌رود رئیس پارلمان ترکیه روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵) با فراکسیون "حزب عدالت و توسعه" (AKP) نیز نشست داشته باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نعمان کورتولموش در این دیدارهای راهبردی، اطلاعات دقیقی از محتوای "لایحه‌ی چارچوب" ارائه داده و خواستار حمایت احزاب برای تصویب این طرح با اجماع و توافق جمعی در پارلمان خواهد شد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای تدوین لایحه‌ی ویژه‌ی "قانون چارچوب" که مستقیماً با فرآیند صلح در ارتباط است، متمرکز شده و پیش‌بینی می‌شود این لایحه به‌زودی برای بحث و بررسی به صحن علنی پارلمان ارائه شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این لایحه به‌طور مشخص به تعیین تکلیف و سرنوشت آن دسته از نیروهای مسلح پ.ک.ک می‌پردازد که سلاح‌های خود را بر زمین می‌گذارند.