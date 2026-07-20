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اربیل (کوردستان۲۴)- مقام‌های بحرین اعلام کردند که پهپادهای ایرانی امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه، سامانه‌های ناوبری هوایی این کشور را هدف قرار دادند، اما این حملات تأثیری بر ترافیک و عملیات هوانوردی غیرنظامی نداشته است. همزمان، کویت نیز از مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که به گزارش منابع خبری، آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده با تشدید درگیری‌ها در معرض فروپاشی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، ایران حملاتی را علیه کشتی‌های عبوری از مسیر عمان در تنگه هرمز آغاز کرده و آمریکا نیز در پاسخ، مواضعی را در ایران هدف قرار داده است. در ادامه، حملاتی نیز به کشورهای حاشیه خلیج گزارش شده است.

سازمان هوانوردی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در پی یک اقدام خصمانه از سوی ایران علیه پادشاهی بحرین، سامانه‌های ناوبری هوایی غیرنظامی توسط پهپادهای متخاصم هدف قرار گرفتند»، اما تأکید کرد که عملیات ناوبری هوایی بدون اختلال ادامه داشته است.

سپاه پاسداران ایران نیز بعدتر اعلام کرد منافع آمریکا در دو پایگاه هوایی بحرین و بندر اصلی این کشور را هدف قرار داده است.

بعدازظهر دوشنبه، آژیرهای هشدار حمله هوایی بار دیگر در بحرین به صدا درآمد و به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، صدای چند انفجار در منامه، پایتخت این کشور، شنیده شد. ارتش بحرین نیز اعلام کرد که «تعدادی از حملات هوایی ایران» را رهگیری و منهدم کرده است.

پیش از این، سفارت آمریکا در منامه اعلام کرده بود اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران ممکن است مکان‌هایی نامشخص در مرکز منامه را هدف قرار دهد.

در همین حال، ارتش کویت نیز از مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد. در بیانیه این نهاد آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی کویت در حال رهگیری «حملات موشکی و پهپادی خصمانه» منتسب به ایران هستند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهر کویت خبر داد.

بحرین و کویت که میزبان تأسیسات نظامی ایالات متحده هستند، از زمان از سرگیری درگیری‌ها در منطقه، بارها هدف حملات منتسب به ایران قرار گرفته‌اند. مقام‌های بحرینی ایران را به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی متهم کرده‌اند و کویت نیز از حمله به نیروگاه‌های آب و برق و همچنین تأسیسات نفتی این کشور خبر داده است.

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