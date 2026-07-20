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اربیل (کوردستان۲۴)- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب اندی برنهام به سمت نخست‌وزیری بریتانیا را تبریک گفت و بر تداوم همکاری‌های دوجانبه برای پیشبرد ارزش‌های مشترک تأکید کرد.

رئیس اقلیم کوردستان امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه، در پیام خود با اشاره به روابط دیرینه میان طرفین نوشت: «اقلیم کوردستان و عراق روابطی قوی و تاریخی با بریتانیا دارند.»

وی همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های مشترک افزود: «ما مشتاقانه منتظر همکاری برای پیشبرد ارزش‌های مشترکمان هستیم.»

I congratulate @andyburnham on his appointment as Prime Minister of the United Kingdom. The Kurdistan Region and Iraq have strong and historic ties with the UK, and we look forward to working together to advance our shared values. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 20, 2026

امروز دوشنبه شاه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به ‌طور رسمی اندی برنهام، رهبر جدید حزب کارگر را مأمور تشکیل کابینه جدید دولت این کشور کرد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از سمت خود استعفا داد.

ب.ن