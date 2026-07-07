دهوک دو بازیکن ایرانی دیگر را جذب کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- باشگاه دهوک تحت هدایت یحیی گل‌محمدی، سرمربی جدید این تیم، قرارداد دو بازیکن ایرانی دیگر را امضا کرد و شمار بازیکنان جدید این باشگاه در نقل‌وانتقالات تابستانی به ۱۴ نفر رسید. این باشگاه همچنین قرارداد ۱۲ بازیکن فصل گذشته خود را تمدید کرده است.

باشگاه دهوک با درخواست یحیی گل‌محمدی قرارداد سینا مریدی و محمدرضا را به امضا رسانده است. هر دو بازیکن ۳۰ ساله هستند و قراردادشان با باشگاه فولاد خوزستان به پایان رسیده بود و در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می‌شوند. این دو بازیکن در فصل جدید برای نخستین‌بار پیراهن «شاهین‌های بادینان» را در لیگ ستارگان عراق بر تن خواهند کرد.

سینا مریدی؛ تجربه در خط میانی و دفاع

سینا مریدی بازیکنی است که در پست هافبک دفاعی و خط میانی با پای چپ بازی می‌کند. او در دوران حرفه‌ای خود برای سه باشگاه ایرانی سایپا، صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان بازی کرده است. بیشترین تعداد بازی او با پیراهن فولاد بوده و در مجموع ۱۶۴ مسابقه، سه گل و دو پاس گل به ثبت رسانده است.

محمدرضا؛ مهاجمی با سابقه گلزنی در فولاد

محمدرضا در پست مهاجم نوک و مهاجم مرکزی بازی می‌کند و بیشترین حضور خود را با پیراهن سایپا داشته است. او در مجموع ۹۴ بازی، ۱۱ گل و چهار پاس گل ثبت کرده است. این مهاجم در آخرین فصل حضورش در فولاد نیز در ۴۳ مسابقه موفق به زدن ۱۳ گل شد.

افزایش تعداد بازیکنان ایرانی دهوک

انتقال سینا مریدی و محمدرضا در حالی انجام شده که دهوک هفته گذشته نیز سینا اسدبیگی، هافبک ایرانی، را از لیگ ایران به خدمت گرفته بود. به این ترتیب شمار بازیکنان حرفه‌ای ایرانی این تیم به سه نفر افزایش یافت.

دهوک در تابستان امسال همچنین با ۱۲ بازیکن جدید قرارداد امضا کرده است که از جمله آنها می‌توان به ایگور هنریک، مهاجم برزیلی، کارسان دوسکی (برادر میرخاس دوسکی)، محمود مواسی سوری، ریوان امین، هادی صالح، کمیل سعدی، سان مصطفی، سینا اسدبیگی، رایکار دوس سانتوس مدافع برزیلی، مهند جعاز مدافع سابق سارپس‌بورگ نروژ، رضا ماجی بازیکن مراکشی و یونس حمود مهاجم پیشین باشگاه الکرخ اشاره کرد.

تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته

باشگاه دهوک برای فصل جدید قرارداد ۱۳ بازیکن خود را نیز تمدید کرده است. این بازیکنان شامل احمد علی، پاشنگ عبدالله، صفا هادی، مصطفی نواف، بلند آزاد، ژیار ابراهیم، بهیار ابوبکر، حسن عماد، صدیق جمال، سیابند عقید، احمد بشار و یوسف امام هستند.

با این حال، شایعاتی قوی درباره جدایی یوسف امام و پیوستن احتمالی او به باشگاه الزورا مطرح شده است.