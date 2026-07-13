نخستین عمل موفق پیوند مغز استخوان در سطح عراق و اقلیم کوردستان

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- برای نخستین بار در عراق و اقلیم کوردستان، عمل پیوند مغز استخوان با موفقیت در بیمارستان هیوا در سلیمانیه انجام شد و بیمار پس از طی مراحل درمان، به بهبودی کامل دست یافت.

بخش پیوند مغز استخوان در بیمارستان هیوا، که یکی از مراکز تخصصی درمان سرطان در اقلیم کوردستان به شمار می‌رود، از واحدهای راهبردی این مرکز درمانی است. به گفته مسئولان بیمارستان، طی شش ماه گذشته بیش از ۱۲۰ عمل و مداخله درمانی در این بخش انجام شده که شاخص‌ترین آن، نخستین پیوند موفق مغز استخوان در سطح عراق و اقلیم کوردستان بوده است.

بیمار این عمل، «ادیبه اودیش» از استان دهوک است. او در گفت‌وگو با خبرنگار کوردستان۲۴ با اشاره به روند درمان خود گفت: «حدود یک سال و نیم در دهوک تحت درمان بودم، اما نتیجه‌ای نگرفتم. پس از مراجعه به بیمارستان هیوا، برای من عمل پیوند مغز استخوان انجام شد و خوشبختانه درمان موفقیت‌آمیز بود.»

پیوند مغز استخوان یکی از روش‌های پیشرفته درمانی برای برخی سرطان‌های خون، اختلالات مغز استخوان و بیماری‌های خونی است. در این روش، پس از انجام شیمی‌درمانی با دوز بالا و آماده‌سازی بدن بیمار، سلول‌های بنیادی خون‌ساز از یک اهداکننده سازگار به بیمار منتقل می‌شود تا مغز استخوان بتواند دوباره سلول‌های خونی سالم تولید کند.

دکتر تاوان اسماعیل، متخصص پیوند مغز استخوان در بیمارستان هیوا، درباره روند درمان این بیمار گفت: «بیمار به مدت ۲۸ روز در بخش پیوند مغز استخوان بستری بود. پس از انجام شیمی‌درمانی، سلول‌های بنیادی مغز استخوان که از برادر بیمار دریافت شده بود، به بدن او پیوند زده شد. حدود ۱۴ روز پس از پیوند، علائم استقرار سلول‌های بنیادی و روند بهبود بیمار آغاز شد و در پایان دوره بستری، بیمار با وضعیت عمومی مناسب و بهبودی کامل ترخیص و به آغوش خانواده خود بازگشت.»

پیوند مغز استخوان از پیچیده‌ترین روش‌های درمانی در حوزه هماتولوژی و انکولوژی به شمار می‌رود و انجام موفقیت‌آمیز آن مستلزم وجود تجهیزات پیشرفته، تیم درمانی چندتخصصی و مراقبت‌های ویژه پیش و پس از پیوند است. موفقیت این عمل در بیمارستان هیوا، گامی مهم در توسعه خدمات درمانی فوق‌تخصصی در عراق و اقلیم کوردستان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه را برای درمان بیماران بیشتری در داخل کشور، بدون نیاز به اعزام به مراکز درمانی خارج از عراق، فراهم کند.

ب.ن