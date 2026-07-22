بانک جهانی: جنگ آمریکا و ایران تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد جهانی است

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اقتصاددان ارشد بانک جهانی هشدار داد که پەرەسندنی درگیری‌های نظامی میان واشنتن و تهران می‌تواند منجر به موج جدید تورم و کاهش شدید رشد اقتصادی جهان شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری "رویترز"، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، هشدار داد که تشدید رویارویی نظامی میان تهران و واشنتن خطرات جدی را متوجه اقتصاد جهانی می‌کند. طبق بدترین سناریوی پیش‌بینی شده، در صورت تداوم این جنگ به مدت ۶ ماه یا بیشتر، نرخ رشد اقتصادی جهان از ۲.۹ درصد در سال گذشته به تنها ۱.۳ درصد سقوط خواهد کرد و نرخ تورم جهانی به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد.

گیل توضیح داد که آسیب به زیرساخت‌های نفتی خاورمیانه و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه‌ی هرمز و باب‌المندب، منجر به توقف صادرات کالاهای اساسی کشاورزی خواهد شد. این وضعیت بحران امنیت غذایی را در کشورهای فقیر عمیق‌تر کرده و با افزایش نرخ بهره‌ی بانکی، فشار سنگینی بر بودجه‌ی بخش‌های بهداشت و آموزش این کشورها وارد می‌کند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که نیروهای آمریکایی حملاتی را به اهدافی در جنوب و غرب ایران انجام داده و تهران نیز با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن به آن پاسخ داده است. همچنین حوثی‌های یمن محاصره‌ی دریایی صادرات نفت عربستان را در تنگه‌ی باب‌المندب اعمال کرده‌اند.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد که ۴۰ درصد از کشورهای با درآمد کم و متوسط (شامل ۳۲ کشور) هم‌اکنون با بحران بدهی روبرو هستند و میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به ۷۴ درصد رسیده است. با این حال، گیل به یک نقطه‌ی مثبت اشاره کرد و گفت: کشورهای در حال توسعه می‌توانند ذینفعان بزرگ فناوری هوش مصنوعی باشند. در حالی که ۳۰ تا ۴۰ درصد مشاغل در کشورهای ثروتمند از این فناوری آسیب می‌بینند، این رقم در کشورهای فقیر تنها ۱۰ درصد است که می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی در بلندمدت باشد، هرچند تأثیر آن در ۵ سال آینده ملموس نخواهد بود.