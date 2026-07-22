ضربه کاری امنیت ملی عراق به ساخت پهپادهای غیرمجاز در بغداد
ثبت موفقیت دستگاه امنیت ملی عراق در کشف و ضبط یک کارگاه ساخت پهپاد در بغداد، توجه گسترده محافل امنیتی را به خود جلب کرده است؛ عملیاتی که تأکیدی بر یک دستاورد اطلاعاتی ویژه بوده و نشاندهنده ارتقای توانمندی نهادهای امنیتی در ردیابی منابع ساخت سلاح و تعقیب فعالیتهای غیرقانونی است.
کارشناسان تأکید میکنند این عملیات در راستای تلاشهای دولت برای انحصار سلاح در دست دولت و تقویت امنیت و ثبات از طریق هدف قرار دادن شبکههای تولید و انبارداری و خشکاندن منابع سلاح خارج از چارچوبهای قانونی صورت میگیرد.
سرمد البیاتی، کارشناس مسائل امنیتی، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: کشف و ضبط کارگاه تولید پهپاد، یک اقدام امنیتی و اطلاعاتی برجسته به شمار میرود و نشانهای مثبت از پیشرفت عملکرد امنیتی در ردیابی منابع ساخت و انبارهای تسلیحاتی است.
وی افزود: اینگونه عملیاتها باید با روندی شتابان ادامه یابد تا به تمامی مراکز و کارگاههای تولید پهپاد دسترسی پیدا شود؛ بهویژه با توجه به وجود اطلاعاتی که احتمال حضور چنین کارگاههایی را در بغداد و چند استان دیگر نشان میدهد.
البیاتی، همچنین تاکید کرد که موفقیت نیروهای امنیتی در یورش به این کارگاه، دستاوردی کیفی و مهم محسوب میشود.
از سوی دیگر، "فاضل ابو رغیف"، کارشناس برجسته امنیتی و استراتژیک، متلاشی کردن این کارگاه داخلی ساخت پهپاد را در راستای طرح انحصار سلاح در دست دولت دانست و خاطرنشان کرد: متهمان با انگیزههای تجاری و مالی دست به این اقدام زده بودند.
"ابو رغیف" در گفتگو با (واع) تصریح کرد: دستگاه امنیت ملی در کنار سایر نهادهای امنیتی، نقش مهمی در برچیدن کانونهای سلاح غیرمجاز ایفا میکند و تحقیقات اولیه نیز تحت نظارت قاضی پرونده و طبق چارچوبهای قانونی انجام شده است.
وی، همچنین تاکید کرد: سال ۲۰۲۶ سالِ انحصار کامل سلاح در دست دولت خواهد بود تا عدم وجود آن در خارج از مؤسسات رسمی و قانونی تضمین شود.
جزئیات عملیات و کشفیات
در همین حال، "ارشد الحاکم"، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، در گفتگو با (واع) توضیح داد: این عملیات بر اساس دستورات رئیس دستگاه مبنی بر تشدید تلاشهای اطلاعاتی و میدانی برای خنثیسازی هرگونه فعالیت تهدیدکننده امنیت ملی و بر پایه دادههای دقیق اطلاعاتی انجام شد.
وی، افزود: این عملیات در بغداد و با نظارت مستقیم قاضی دادگاه بازپرسی سوم کرخ (مختص جرایم امنیت ملی) اجرا شد که به خنثیسازی تلاش برای ساخت پهپاد و دستگیری سه متهم انجامید. همچنین ۲۵ بدنه پهپاد، یک کارگاه ساخت و تجهیزات فنی و پشتیبانی مربوطه ضبط شد.
الحاکم، اشاره کرد: تحقیقات برای دستیابی به میزان ارتباط این فعالیت با برنامهها و طرحهای احتمالی ضد امنیت ملی همچنان ادامه دارد و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل داده شدهاند.
لازم به ذکر است که دستگاه امنیت ملی روز گذشته (سهشنبه) از خنثیسازی تلاش برای ساخت پهپاد در بغداد و کشف کارگاهی شامل ۲۵ بدنه پهپاد به همراه تجهیزات و ابزارهای مونتاژ و تولید خبر داده و تأکید کرده بود که تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل این پرونده همچنان ادامه دارد.