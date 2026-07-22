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امروز چهارشنبه، ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، نشست هیئت وزیران اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی برگزار شد. در این جلسه، موضوعات مهمی در حوزهٔ امنیت، خدمات‌رسانی و امور مربوط به خدمات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز این نشست، هیئت وزیران حملات صورت‌گرفته به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و تأکید نمود که این دست اقدامات نه تنها امنیت اقلیم، بلکه ثبات کل منطقه را نشانه رفته است. در این جلسه تصریح شد که اقلیم کوردستان هرگز بخشی از منازعات منطقه نبوده و همواره به عنوان عامل صلح و ثبات عمل کرده است؛ از این رو خواستار پایان فوری این حملات شد.

تمدید تخفیف جرایم رانندگی

در بخش نخست نشست، وزیر کشور پیشنهاد تمدید مهلت اجرای مصوبهٔ پیشین مبنی بر بخشودگی جرایم رانندگی را مطرح کرد. پس از بررسی‌ها، هیئت وزیران به اتفاق آرا با تخفیف ۲۰ درصدی جرایم رانندگی از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ موافقت کرد تا تسهیلات بیشتری برای تسویهٔ بدهی‌های شهروندان فراهم شود.

اقدامات برای کاهش قیمت سوخت

سپس سرپرست وزارت منابع طبیعی گزارشی جامع از وضعیت سوخت در اقلیم کوردستان و اقدامات انجام‌شده برای کاهش قیمت بنزین و کاهش فشار اقتصادی بر مردم ارائه کرد. هیئت وزیران، این وزارتخانه را موظف ساخت تا تمامی تدابیر لازم را برای مقابله با گرانی سوخت، تامین سهمیهٔ بیشتر و جلوگیری از ایجاد فشار مالی بر شهروندان به کار گیرد.

همچنین هیئت دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داد تا نظارت دقیق‌تری بر بازار و جایگاه‌های عرضهٔ سوخت داشته باشند تا از رعایت قیمت‌های مصوب و حفظ کیفیت بنزین با در نظر گرفتن مصالح مردم اطمینان حاصل شود.

تخفیف ویژه بدهی‌های برق

در ادامه، وزیر برق گزارشی از وضعیت شبکهٔ برق ارائه داد و پیشنهادهایی را در راستای حمایت از مشترکان شبکهٔ سراسری مطرح کرد.

پس از تبادل نظر، هیئت وزیران پیشنهادهای وزارت برق را جهت تسهیل بازپرداخت بدهی‌های معوقه از طریق اعمال تخفیف به تصویب رساند. طبق این مصوبه، ۵۰ درصد تخفیف برای بدهی‌های معوقهٔ بخش خانگی و کشاورزی، و ۲۵ درصد تخفیف برای بخش‌های صنعتی، تجاری و عمومی در نظر گرفته شد. هدف از این اقدام، تشویق مشترکان به تسویه بدهی‌ها و تزریق مجدد این درآمدها به بخش برق جهت تحقق پروژهٔ برق ۲۴ ساعته در سراسر اقلیم است.

استثناهای تخفیف بدهی برق

هیئت وزیران، وزارت برق و تیم مدیریت "پروژه روناکی" را مکلف کرد تا در اسرع وقت دستورالعمل‌ها و سازوکار اجرای این تصمیم از جمله زمان آغاز تخفیف‌ها، نحوهٔ پرداخت و مشمولان را به اطلاع عموم برسانند.

در این نشست تأکید شد که این تخفیف‌ها صرفاً شامل بدهی‌های قدیمیِ پیش از اجرای "پروژهٔ روناکی" می‌شود و صورت‌حساب‌های ماهانهٔ پروژه را در بر نمی‌گیرد. از این رو، مشترکان باید قبوض ماهانهٔ خود را به موقع پرداخت کنند تا روند ارائهٔ برق ۲۴ ساعته تداوم یابد.

ساماندهی مرخصی بدون حقوق

در بخش پایانی جلسه، رئیس دیوان هیئت وزیران توصیه‌هایی را در خصوص ساماندهی مرخصی بدون حقوق کارکنان اقلیم کوردستان ارائه کرد. هیئت وزیران با هدف یکپارچه‌سازی و به روزرسانی این فرآیندها طبق قوانین جدید (به‌ویژه قانون جدید بازنشستگی و قوانین خدمات کشوری)، این توصیه‌ها را تصویب کرد و وزارت دارایی و شورای عام خدمات را موظف به صدور دستورالعمل‌های مربوطه نمود.