عراق و آلمان صندوق مشترک صنعتی تاسیس میکنند
تلاش عراق برای جذب سرمایهگذاری خارجی
دولت عراق تلاشهای خود را برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و تبدیل این کشور به یک مرکز مهم سرمایهگذاری افزایش داده است. در همین راستا، نخستوزیر عراق در گفتوگویی تلفنی با صدراعظم آلمان، طرح تاسیس صندوقی مشترک برای توسعه صنعتی را مطرح کرد؛ طرحی که با استقبال طرف آلمانی و اعلام آمادگی کامل برای پشتیبانی از اصلاحات اقتصادی و اعزام شرکتهای آلمانی به بغداد همراه شد.
امروز چهارشنبه (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، علی زیدی، نخستوزیر عراق، در تماس تلفنی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره گسترش روابط دوجانبه و راههای توسعه همکاریها در بخشهای مختلف گفتوگو کرد.
نخستوزیر عراق در این گفتوگو تاکید کرد که دولت به مبارزه با انواع فساد ادامه میدهد و میکوشد عراق را به محیطی باز و نویدبخش برای سرمایهگذاری و تنوعبخشی به منابع اقتصادی تبدیل کند. وی همچنین آلمان را شریک اقتصادی مهمی دانست که همواره از عراق پشتیبانی کرده است.
زیدی، با اشاره به تمایل عراق برای توسعه تراز پرداختهای اقتصادی و جذب شرکتهای آلمانی، تصریح کرد: دولت در تلاش است صندوقی مشترک میان عراق و آلمان تاسیس کند تا سرمایه پروژههای توسعه صنعتی کشور از سوی طرف آلمانی تامین شود.
از سوی دیگر، صدراعظم آلمان با ابراز علاقهمندی کشورش برای تقویت همکاریها با عراق در زمینههای گوناگون، دعوتنامهای رسمی از نخستوزیر عراق برای سفر به آلمان به عمل آورد. مرتس، همچنین بر پشتیبانی آلمان از تلاشهای دولت عراق در تحقق اصلاحات اقتصادی و مالی تاکید کرد و از آمادگی شرکتهای آلمانی برای سرمایهگذاری در عراق خبر داد.