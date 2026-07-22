واکنش تند تهران به ترامپ؛ هیچ تلاشی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران سخنان رئیسجمهور آمریکا دربارهی تمایل تهران برای گفتگو را رد کرد؛ همزمان حملات هوایی واشنتن به زیرساختهای ایران ادامه دارد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران به طور رسمی اعلام کرد که تهران هیچگونه اقدامی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده انجام نداده است. این موضعگیری در پاسخ به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اتخاذ شد که مدعی شده بود ایران خواستار گفتگو با واشنتن است.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، در پیامی در رسانهی "ایکس" نوشت: "رئیسجمهور آمریکا باید به دنبال راه بهتری برای نجات از بحرانی باشد که در آن گرفتار شده است." وی افزود که دروغهای آزمودهشده دیگر نمیتوانند حتی برای مدتی کوتاه آرامش را به بازارها بازگردانند.
این تنشهای لفظی پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ روز سهشنبه در جریان استقبال از جوزف عون، رئیسجمهور لبنان در کاخ سفید مدعی شد ایران به دنبال دیداری جدید با آمریکا است، اما واشنتن تا زمانی که تهران آمادگی ملموس نشان ندهد، اهمیتی به مذاکره نخواهد داد. ترامپ تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران همچنان ادامه خواهد یافت. در همین راستا، ارتش آمریکا برای دهمین شب متوالی بمباران زیرساختهای نظامی ایران را ادامه داد. وزارت بهداشت ایران در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از ۲۷ ژوئن تاکنون، ۴۳ نفر کشته و ۵۹۲ نفر دیگر در پی حملات آمریکا زخمی شدهاند.
با وجود تشدید درگیریهای نظامی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کانالهای دیپلماتیک از طریق واسطهها همچنان فعال هستند. همزمان، دولت پاکستان اعلام کرده است که در تلاش برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکره بر اساس تفاهمنامهای است که در ژوئن گذشته میان دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان امضا شده بود.