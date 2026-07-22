50 دقیقه پیش

منابع خبری از احتمال دیدار قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل برای تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت جنگ با ایران و بررسی طرح آتش‌بس قطر خبر می‌دهند.

پایگاه خبری آمریکایی "آکسیوس" به نقل از یک مقام کاخ سفید و یک منبع اسرائیلی گزارش داد که گفتگوهای فشرده‌ای برای ترتیب دادن دیداری میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در هفته‌ی آینده در جریان است. امروز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵)، این رسانه اعلام کرد که اگرچه زمان دقیق این دیدار نهایی نشده، اما انتظار می‌رود نتانیاهو روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم یادبود سناتور فقید، لیندزی گراهام، وارد واشنتن شود.

به گزارش "آکسیوس"، این دیدار در حالی انجام می‌شود که ترامپ در آستانه‌ی یک تصمیم راهبردی درباره‌ی آینده‌ی جنگ با ایران قرار دارد. واشنتن در حال حاضر با دو گزینه‌ی اصلی روبروست: نخست، پذیرش ابتکار جدید قطر برای برقراری آتش‌بس و بازگشایی تنگه‌ی هرمز؛ و دوم، آغاز یک عملیات نظامی مشترک و گسترده با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم، مشابه عملیات "خشم حماسی" که در ۲۸ فوریه اجرا شد.

مقامات اسرائیلی تأکید کرده‌اند که ارتش این کشور برای سناریوهای مختلف و احتمال بروز یک جنگ تمام‌عیار ظرف چند روز آینده آماده شده است. با این حال، آن‌ها خاطرنشان کردند که مداخله‌ی مستقیم اسرائیل در این جنگ تنها در صورت حمله‌ی مستقیم ایران یا درخواست رسمی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، ۶ بار به آمریکا سفر کرده است که این بیشترین میزان سفر در میان رهبران جهان محسوب می‌شود.