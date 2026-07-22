تحول در گردشگری آمیدی با اجرای ۱۶ پروژه زیرساختی

1 ساعت پیش

دولت اقلیم کوردستان در راستای توجه به زیرساخت‌های گردشگری، ۱۶ پروژه‌ی گوناگون را در محدوده شهرستان آمیدی به اجرا درمی‌آورد. فرماندار این شهرستان اعلام کرد که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بخش گردشگری منطقه وارد مرحله‌ تازه‌ای خواهد شد.

"وارشین سلمان" فرماندار شهرستان آمیدی در گفتگوی اختصاصی با "کوردستان۲۴" اظهار داشت: دولت اقلیم کوردستان در چند سال گذشته اهمیت ویژه‌ای به منطقه آمیدی داده و تعداد قابل‌توجهی پروژه‌ی خدماتی را در آن به اجرا درآورده است. وی، افزود در حال حاضر ۱۶ پروژه‌ی ویژه بخش گردشگری در مرحله‌ اجرا قرار دارند.

فرماندار آمیدی با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌ی این منطقه، بر پروژه‌ی "کورنیش شیلادزی" دست گذاشت و گفت: این طرح یکی از پروژه‌های راهبردی بخش گردشگری در منطقه است که علاوه بر بخشیدن سیمایی مدرن و زیبا به شیلادزی، تأثیر بسزایی در جذب حداکثری گردشگران به این منطقه خواهد داشت.

منطقه آمیدی به دلیل موقعیت جغرافیایی چشمگیر، برخورداری از آثار تاریخی و طبیعت دل‌انگیز، سالانه پذیرای هزاران گردشگر از داخل اقلیم کوردستان و استان‌های مرکزی و جنوبی عراق است.

اجرای این پروژه‌ها تنها به اهداف گردشگری محدود نمی‌شود، بلکه آن‌گونه که در خبر آمده، زمینه‌ساز ایجاد صدها فرصت شغلی برای جوانان و ساکنان منطقه و رونق وضعیت معیشتی آنان شده است.

آمیدی؛ تاریخ کهن و همزیستی ادیان

شهرستان آمیدی، یکی از شگفت‌انگیزترین و شکوهمندترین مناطق گردشگری در اقلیم کوردستان است. این شهر تاریخی که بر روی یک فلات صخره‌ای طبیعی در ارتفاع ۱,۴۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته، قدمتی بیش از ۳,۰۰۰ سال دارد و آمیزه‌ای بی‌نظیر از طبیعت بکر، تاریخ کهن و همزیستی ادیان را به نمایش می‌گذارد.

این شهر در بخش شمالی استان دهوک و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است و در فاصله ۹۰ کیلومتری شمال شرقی شهر دهوک قرار دارد.

جابه‌جایی از دهوک به آمیدی با خودروی شخصی یا تاکسی، از میان جاده‌های کوهستانی و چشم‌اندازهای چشم‌نواز، حدود ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد.

جاذبه‌های تاریخی و نمادهای زیست مسالمت‌آمیز

قلعه آمیدی و دروازه بهدینان؛ شهر آمیدی خود به عنوان یک قلعه طبیعی شناخته می‌شود. "دروازه بهدینان" واقع در ضلع شرقی شهر، تنها بازمانده از دروازه‌های کهن شهر است که شکوه معماری گذشته را به رخ می‌کشد.

مدرسه تاریخی قبهان؛ این مرکز علمی و آموزش عالی کهن، در سده ۱۶ میلادی و در دوران امارت بهدینان تأسیس شد و سال‌ها به عنوان زادگاه دانشمندان، منجمان و فقهای منطقه شناخته می‌شد. این مرکز واقع در دره سولاف، در ۲ کیلومتری پایین‌دست مرکز شهر آمیدی می‌باشد.

مناره مسجد جامع آمیدی؛ به ارتفاع ۳۰ متر متعلق به سده ۱۶ میلادی که از برجسته‌ترین آثار معماری اسلامی منطقه محسوب می‌شود و در مرکز بافت تاریخی شهر قرار دارد.



نماد همزیستی ادیان

آمیدی، از دیرباز الگویی درخشان از زیست مسالمت‌آمیز پیروان ادیان گوناگون (مسلمانان، مسیحیان آشوری و کلدانی، و یهودیان) بوده است.

کلیسای تاریخی "مار جرجیس" در داخل بافت شهری قرار دارد. همچنین کلیساهای کهن دیگری در روستاهای اطراف مانند "سرکزی" و "برواری بالا" به چشم می‌خورند.

جاذبه‌های طبیعی و تفرجگاه‌ها

تفرجگاه سولاف با آبشار طبیعی، آب‌وهوای خنک، کافه‌ها و رستوران‌های متعدد با نمای پانوراما از صخره تاریخی در دامنه کوه آمیدی و در فاصله ۳ کیلومتری مرکز شهر قرار دارد.

"دره شیرانه" واقع در بخش "دیرلوک" و ٢٥ کیلومتری شرق آمیدی، به دلیل داشتن حوضچه‌ها و آبگیرهای فیروزه‌ای و زلال؛ منطقه‌ای بسیار محبوب برای شنا، عکاسی و کمپینگ شهرت یافتە است.

"آبشار سیپە"، در جنوب شرقی آمیدی؛ آبشاری زیبا و باصفا که محیطی آرام را برای گردش‌های خانوادگی فراهم می‌سازد.