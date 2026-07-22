حمایت آمریکا از توافق نفتی عراق و سوریه

واشینگتن توافق نفتی عراق و سوریە را مثبت توصیف کرد

1 ساعت پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر لزوم ثبات در منطقه، توافق اخیر بغداد و دمشق برای بازسازی خط لوله‌ی نفتی را مورد حمایت قرار داد.

به گزارش وب‌سایت خبری، تومی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵) در سخنانی اعلام کرد که ایالات متحده در راستای تثبیت آرامش در منطقه، با دولت سوریه در حال گفتگو است. وی در این زمینه، حمایت رسمی واشینگتن از توافقنامه‌ی نفتی اخیر میان بغداد و دمشق را ابراز داشت.

تومی پیگوت در ادامه‌ی اظهارات خود تصریح کرد: "هدف اصلی ما حفظ حاکمیت لبنان و اسرائیل است و برای دستیابی به این هدف به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم." وی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده در گفتگوهای خود با سوریه، بر این مسئله تأکید دارد که دمشق باید بتواند در صلح و آشتی با همسایگان خود زندگی کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری‌های جدید در حوزه‌ی انرژی، افزود: "ما به همکاری با دولت سوریه ادامه می‌دهیم و امضای توافقنامه‌ی نفتی میان عراق و سوریه را اقدامی سازنده و سودمند می‌دانیم."

این موضع‌گیری در پی آن صورت گرفت که روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵)، کشورهای عراق و سوریه یادداشت تفاهمی را برای بازسازی مجدد خط لوله‌ی نفتی میان کرکوک و بانیاس امضا کردند. این اقدام در چارچوب امضای ۵۰ توافقنامه و یادداشت تفاهم میان عراق و آمریکا انجام شده است که ارزش کل این قراردادها به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد.

خط لوله‌ی انتقال نفت میان عراق و سوریه که دارای اهمیتی راهبردی است، پیشینه‌ای طولانی دارد و ساخت آن به سال ۱۹۵۲ میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، انتقال نفت خام عراق از میدان‌های نفتی کرکوک از طریق خاک سوریه به بندر بانیاس در ساحل دریای مدیترانه آغاز شد. این خط لوله از همان دوران به عنوان یکی از دروازه‌های اصلی و مهم برای صادرات نفت عراق به سمت بازارهای غرب شناخته می‌شد.