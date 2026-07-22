پزشکیان: سفر نخستوزیر عراق نقطه عطفی در روابط دوجانبە است
رئیسجمهور ایران، سفر نخستوزیر عراق به تهران را نقطهعطفی در راستای تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور توصیف کرد.
علی زیدی، نخستوزیر عراق فدرال، فردا در رأس هیئتی عالیرتبه عازم تهران میشود. یک روز پیش از این سفر رسمی که به دعوت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران انجام میشود، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق تشکیل جلسه داد.
جلسه این کمیسیون مشترک به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای اقتصادی دولت، رئیسکل بانک مرکزی، مسئولان دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
پزشکیان در این نشست، سفر پیشروی نخستوزیر عراق و هیئت همراه وی را رویدادی بسیار مهم خواند و اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، رابطهای ویژه، عمیق و متکی بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک است. این سفر میتواند به نقطهعطفی در ارتقای سطح همکاریهای همهجانبه و آغاز فصل نوینی در روابط راهبردی دو کشور تبدیل شود.
رئیسجمهور ایران با تأکید بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از این سفر، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل، زمینه را برای تحقق توافقات و توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و زیرساختی فراهم کنند تا نتایج این سفر در ارتقای سطح روابط دو کشور ملموس و پایدار باشد.
پزشکیان، همچنین بر نقش فعال بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: لازم است زمینههای گسترش همکاری میان بازرگانان و بخش خصوصی ایران و عراق در تمامی حوزههای دارای ظرفیت، در دستور کار این سفر قرار گیرد؛ چراکه توسعه روابط اقتصادی پایدار، بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست.»
در پایان این نشست، رئیسجمهور ایران بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری شایسته این سفر و پیگیری دقیق جهت اجرای توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور تأکید کرد.
امروز "حیدر العبودی"، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی زیدی فردا (پنجشنبه) در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در رأس هیئتی عالیرتبه عازم تهران خواهد شد.
العبودی، افزود که زیدی در این سفر، تلاشها برای کاهش تنشهای منطقهای و پروندههای مربوط به تجارت، حملونقل و گاز وارداتی را مورد بررسی قرار خواهد داد و بر اساس منافع عراق، پرونده گاز نیز روی میز مذاکرات دوجانبه تهران و بغداد خواهد بود.
وی، همچنین تأکید کرد سیاست عراق بر پایه عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و احترام به معاهدات بینالمللی استوار است و این کشور بر اساس منافع اقتصادی خود، برای کاهش تنشها و گشایش در روابط خارجی تلاش میکند.