پدافند هوایی ائتلاف بینالمللی پنج پهپاد مهاجم را در آسمان اربیل سرنگون کرد
سامانههای دفاعی نیروهای ائتلاف با رهگیری موفق پهپادهای انتحاری در حریم هوایی اربیل، مانع از اصابت آنها به اهداف مورد نظر شدند.
روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵)، سامانههای پدافند هوایی نیروهای ائتلاف بینالمللی، در آسمان اربیل فعال شدند. بر اساس اطلاعات خبرنگار "کوردستان ۲۴"، این سامانهها موفق شدند پنج فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) را پیش از اصابت به هدف، در آسمان اربیل منهدم کنند.
این حادثه در حالی رخ میدهد که روز گذشته، سهشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ۱۴۰۵) نیز نیروهای ائتلاف توانسته بودند شش فروند پهپاد دیگر را در حریم هوایی اربیل سرنگون کنند.
گزارشهای رسمی حاکی از آن است که پس از ازسرگیری حملات متقابل میان آمریکا و ایران، تاکنون بیش از ۳۰ فروند پهپاد به سمت اربیل هدایت شدهاند که تمامی آنها توسط سامانههای پدافندی در آسمان منهدم شده و از ورود خسارات احتمالی جلوگیری شده است. نیروهای ائتلاف و نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان بر آمادگی کامل جهت مقابله با هرگونه تهدید هوایی در منطقه تأکید کردهاند.