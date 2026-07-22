خروج موقت کارمندان سفارت بریتانیا از تهران
وزارت امور خارجه بریتانیا با بهروزرسانی هشدارها و مسافرتی خود درباره سفر به ایران، اعلام کرد کارمندان بریتانیایی سفارت این کشور بهطور موقت تهران را ترک کردهاند و از این پس وظایف دیپلماتیک خود را به صورت دورکاری انجام خواهند داد.
امروز چهارشنبه (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، وزارت امور خارجه بریتانیا در پی تحولات و تنشهای اخیر منطقه و ناپایداری شرایط امنیتی، توصیههای مسافرتی خود به ایران را بهروزرسانی کرد و از خروج موقت کارمندان بریتانیایی سفارت خود از ایران خبر داد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه بریتانیا، سفارت این کشور در ایران به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد، اما خدمات و امور مربوطه به صورت از راه دور (دورکاری) مدیریت میشود.
همزمان، این وزارتخانه از شهروندان بریتانیایی خواسته است تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند. همچنین از اتباع بریتانیایی که در حال حاضر به عنوان مقیم یا گردشگر در ایران حضور دارند تقاضا شده است تا تصمیم خود برای ماندن و خطرات احتمالی در شرایط کنونی را به دقت ارزیابی کنند.
در بخش دیگری از این دستورالعمل جدید هشدار داده شده است که شهروندان بریتانیا و دارندگان تابعیت دوگانه بریتانیایی-ایرانی با خطر جدی بازداشت و بازجویی مواجه هستند؛ در این گزارش تأکید شده که صرفِ داشتن گذرنامه بریتانیایی یا هرگونه ارتباط با این کشور، ممکن است از سوی مقامات ایرانی به عنوان بهانهای برای بازداشت مورد استفاده قرار گیرد.