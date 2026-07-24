مدیر فرودگاه اربیل: حملات پهپادی پروازها را متوقف نکرد و طبق برنامه ادامه دارند

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اربیل (کوردستان۲۴)- مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل اعلام کرد که حملات پهپادی صبح امروز جمعه، هیچ تأثیری بر فعالیت این فرودگاه نداشته و پروازها طبق برنامه و روال عادی در حال انجام است.

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، امروز جمعه ۲۴ ژوئیه در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت که با وجود حملات پهپادی صبح امروز، روند پروازهای این فرودگاه بدون اختلال ادامه دارد و تمامی پروازها مطابق برنامه انجام می‌شوند.

صبح امروز جمعه، سامانه دفاع هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی شش پهپاد را در آسمان اربیل شناسایی، رهگیری و پیش از رسیدن به اهداف احتمالی منهدم کرد.

ب.ن