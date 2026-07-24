قیمت نفت در مسیر ثبت جهش هفتگی قرار گرفت

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اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت در معاملات امروز جمعه ۲۴ ژوئیه کاهش یافت، اما همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه، در مسیر ثبت یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های هفتگی ماه‌های اخیر قرار دارد.

تا ساعت ۶:۴۸ به وقت گرینویچ، بهای نفت خام برنت با ۱.۱۲ دلار، معادل ۱.۱۱ درصد، کاهش به ۹۹.۵۵ دلار در هر بشکه رسید. با این حال، این شاخص پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار در معاملات روز پنجشنبه ــ برای نخستین بار از ماه مه ــ همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی حدود ۱۳ درصدی قرار دارد.

همزمان، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با افت ۱.۱۲ دلاری، معادل ۱.۲۱ درصد، به ۹۱.۰۶ دلار در هر بشکه رسید، اما این شاخص نیز در آستانه ثبت افزایش هفتگی ۱۰.۴ درصدی قرار دارد.

افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت نفت عنوان شده است. نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در انتقال نفت از مسیرهای راهبردی منطقه، به ‌ویژه تنگه هرمز و دریای سرخ، موجب شده معامله‌گران ریسک کمبود عرضه را بیش از گذشته در قیمت‌ها لحاظ کنند.

تحلیلگران مؤسسه ING در یادداشتی اعلام کردند که خطر اختلال در عرضه نفت اکنون به بالاترین سطح از زمان آغاز درگیری‌ها رسیده است. به گفته آنها، علاوه بر کاهش جریان نفت از تنگه هرمز، صادرات نفت از مسیر دریای سرخ نیز با تهدیدهای فزاینده روبه‌رو شده است.

داده‌های شرکت ردیابی کشتی «کپلر» نیز نشان می‌دهد تعداد نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به تنها یک فروند کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ۷ مه تاکنون محسوب می‌شود.

در کنار تحولات خاورمیانه، بازار نفت از اختلال در عرضه قزاقستان نیز تأثیر گرفته است. وزارت انرژی این کشور اعلام کرد برخی شرکت‌های نفتی پس از حملاتی که به تعطیلی پایانه اصلی صادرات نفت منجر شد، به‌ طور موقت تولید خود را کاهش داده‌اند. منابع صنعتی نیز پیش‌تر گزارش داده بودند که فعالیت‌های بارگیری در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) متوقف شده و دریافت نفت از قزاقستان به حالت تعلیق درآمده است؛ مسیری که حدود دو درصد از عرضه روزانه نفت خام جهان را جابه‌جا می‌کند.

مجموع این عوامل، با وجود اصلاح قیمت‌ها در معاملات امروز جمعه، همچنان از بازار نفت حمایت کرده و چشم‌انداز ثبت افزایش هفتگی قابل توجه برای هر دو شاخص برنت و وست‌تگزاس را حفظ کرده است.

رویترز/ب.ن