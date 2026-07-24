تشدید درگیریها در یمن؛ حملات هوایی ائتلاف به حُدیده و پاسخ موشکی حوثیها به جیزان
ائتلاف عربی مواضع نظامی حوثیها را در واکنش به حمله به یک کشتی تجاری بمباران کرد؛ انصارالله یمن نیز با هدف قرار دادن جیزان، بر اجرای معادلهی "بندر در برابر بندر" تأکید کرد.
در پی افزایش تنشهای راهبردی در دریای سرخ، مواضع نظامی و انبارهای تسلیحاتی نیروهای حوثی در بندر حُدیده هدف حملات سنگین هوایی قرار گرفت. این حملات واکنشی به هدف قرار گرفتن کشتی تجاری عربستان سعودی با نام "NCC MASA" در آبهای بینالمللی توصیف شده است.
حملات هوایی به مواضع حوثیها در حُدیده
روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵)، نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کردند که یک عملیات نظامی مشروع و متوازن را علیه پایگاههای نظامی حوثیها در استان حُدیده به اجرا درآوردهاند. بر اساس بیانیهی این ائتلاف، هدف این عملیات تنها مراکزی بوده است که تهدیدی برای امنیت دریانوردی محسوب میشوند. ائتلاف تأکید کرد که تمامی بنادر یمن برای تردد کشتیها باز هستند و حوثیها را به کارشکنی در بازگشایی فرودگاه بینالمللی صنعا و تداوم محاصرهی مردم یمن متهم کرد.
در مقابل، رسانههای وابسته به حوثیها از جمله شبکهی "مسیره" اعلام کردند که جنگندههای سعودی چهار حملهی هوایی را به تأسیسات مخابراتی، بندر حُدیده و جزیرهی کمران انجام دادهاند. به گفتهی این منابع، در پی حملهی هوایی به ساختمان مخابرات، ۲ نفر کشته و ۱ تن دیگر مجروح شده است.
پاسخ موشکی حوثیها و هدف قرار دادن جیزان
در واکنش به این حملات، نیروهای حوثی مسئولیت یک حملهی موشکی به شهر جیزان در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. پیش از این حمله، مقامات وزارت کشور عربستان سعودی به ساکنان شهرهای جیزان و ینبوع دربارهی احتمال وقوع حملات هشدار داده بودند.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد که "معادلهی بازدارندگی" ترسیم شده توسط رهبری این جنبش، تغییری نخواهد کرد. در این بیانیه تأکید شده است که از این پس با طرف مقابل بر اساس اصل "مقابله به مثل" برخورد خواهد شد. انصارالله با هشدار به ائتلاف عربی اعلام کرد: "محاصره در برابر محاصره، بندر در برابر بندر و تنش در برابر تنش خواهد بود."
زمینه و پیامدهای تنشهای اخیر
دور جدید درگیریها پس از آن آغاز شد که سازمان حملونقل عربستان سعودی از حمله به کشتی "NCC MASA" در دریای سرخ خبر داد. اگرچه این حمله خسارات جزئی به بدنهی کشتی وارد کرد و خدمهی آن در سلامت کامل به سر میبرند، اما ریاض این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی در حفاظت از امنیت دریانوردی دانست.
تحلیلگران معتقدند افزایش درگیریهای مرزی و حملات به مسیرهای آبی، تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه را با چالش جدی مواجه کرده است. ائتلاف عربی هشدار داده است که برای حفاظت از منافع ملی عربستان سعودی و امنیت کشتیرانی، اقدامات عملیاتی سختگیرانهتری را علیه مواضع حوثیها دنبال خواهد کرد.