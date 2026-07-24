جلسه اضطراری ترامپ برای تشدید حملات علیه تهران

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رئیس‌جمهور آمریکا در یک نشست عالی‌رتبه با مشاوران امنیتی و وزرای کابینه خود، موضوع شدت بخشیدن به حملات نظامی واشنگتن علیه ایران را بررسی می‌کند. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس موقت و تداوم حملات تهران علیه منافع آمریکا در خاورمیانه صورت می‌گیرد.

امروز جمعه (۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶)، طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چهار منبع آگاه، دونالد ترامپ نشست مهمی را با مشاوران ارشد و اعضای کابینه برگزار کرده تا درباره تشدید حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری کند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که تلاش‌های قبلی برای دست‌یابی به مذاکرات جدید و بلندمدت هسته‌ای پس از فروپاشی آتش‌بس موقت به بن‌بست رسیده است. ترامپ روز پنج‌شنبه در گفتگو با پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرد: من به یک حمله نظامی بسیار عظیم فکر می‌کنم، بزرگ‌تر از هر زمان دیگری. فاصله بسیار کمی تا تصمیم‌گیری دارم و ما کاملاً برای این اقدام آماده‌ایم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که به دلیل احتمال پاسخ شدید ایران به تل‌آویو، ممکن است اسرائیل وارد این دور جدید از تشدید درگیری‌ها نشود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرده است وی روز دوشنبه برای دیدار با ترامپ وارد واشنگتن می‌شود.

پیش از این، ترامپ تأکید داشت که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک عملیات کوتاه خواهد بود؛ اما اکنون این درگیری بیش از پنج ماه است که ادامه دارد و هیچ افقی برای پایان آن دیده نمی‌شود، به‌ویژه پس از آنکه طی دو هفته گذشته چهار سرباز آمریکایی در جریان حملات ایران در منطقه کشته شدند.

تحلیل‌گران نظامی بر این باورند که تهدیدهای ترامپ نتوانسته مانع از حملات ایران شود؛ چرا که رهبران جدید ایران مواضع تندتری نسبت به فرماندهان کشته‌شده در عملیات‌های مشترک قبلی دارند. علاوه بر این، رهبری تهران با وجود مشکلات سخت اقتصادی، در مقایسه با هر رئیس‌جمهوری در آمریکا، آمادگی بیشتری برای پرداخت هزینه‌های جنگ دارد.

بلومبرگ: ناامیدی ترامپ از جنگ ۵ ماهه

بر اساس گزارش تحلیلی خبرگزاری بلومبرگ، آینده ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به دلیل طولانی شدن و شدت گرفتن جنگ با ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ در حالی که دولت ترامپ پیش‌تر پیش‌بینی می‌کرد این جنگ تنها چند هفته به طول بینجامد.

این گزارش افشا می‌کند ترامپ که همواره مخالف عقب‌نشینی بوده، اکنون پس از کشیده شدن مناقشات نظامی به پنجمین ماه خود، در موقعیت "تلافی‌جویانه" علیه تهران قرار گرفته است. طولانی شدن جنگ موجب افزایش قیمت سوخت و اختلال در اوضاع اقتصادی شده و شانس پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر را به خطر انداخته است.

بر اساس نظرسنجی‌های جدید مؤسسات امیبرسون (Emerson College) و فاکس‌نیوز، دموکرات‌ها در شاخص‌های مدیریت اقتصادی پیشتازی قابل‌توجهی نسبت به جمهوری‌خواهان به دست آورده‌اند.

پیش از این، ترامپ تأکید می‌کرد که یک عملیات کوتاه مشابه ونزوئلا مدلی موفق برای ضربه زدن به ایران خواهد بود و پیت هگست، وزیر جنگ نیز مدعی بود آمریکا وارد یک جنگ طولانی‌مدت نخواهد شد. اما تلاش‌های فشرده ترامپ برای وادار کردن تهران به مذاکره بی‌نتیجه بوده و یادداشت تفاهم ماه گذشته نیز که توسط "جی‌دی ونس" و "جارد کوشنر" با میانجی‌گری قطر تنظیم شده بود، به طور کامل فروپاشیده است.

با مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت برنت به بیش از ۱۰۰ دلار افزایش یافته و به دلیل حملات حوثی‌های یمن، امنیت مسیر دریای سرخ نیز با تردیدهای جدی روبرو شده است. هم‌زمان، لایحه بودجه حمایتی جنگ در کنگره آمریکا به بن‌بست رسیده؛ موضوعی که روابط کاخ سفید و قانون‌گذاران را متشنج کرده، آن هم در شرایطی که رانندگان در داخل آمریکا با گرانی شدید بنزین دست‌وپنجه نرم می‌کنند.