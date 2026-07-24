تنش میان ایران و آمریکا در جنوب ایران بە شدت بیشتر ادامه دارد

تنش بین ایران و آمریکا؛ از انفجار در پایگاه آمریکا تا حمله به کشتی هندی و سیگنال‌های متناقض واشنگتن

1 ساعت پیش

در حالی که ارتش آمریکا یک کشتی تجاری را در دریای عمان از کار انداخته است، وقوع انفجارهای مشکوک در ایران و بحرین و اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره‌ی مذاکره یا جنگ، منطقه را در وضعیت هشدار قرار داد.

رسانه‌های منطقه روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) از وقوع حوادث امنیتی پیاپی در خاک ایران و بحرین خبر دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، انفجار بزرگی در بندر کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان و همچنین انفجار دیگری در شهر سیریک در شرق بندرعباس به وقوع پیوسته است. تا این لحظه جزئیات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حوادث به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

هم‌زمان، منابع خبری در بحرین از وقوع ۳ انفجار مهیب در پایگاه نظامی "جوفیر" متعلق به ارتش ایالات متحده در این کشور خبر دادند. در حالی که رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای آژیر ممتد و وقوع انفجارهای جدید در مناطق مختلف بحرین گزارش می‌دهند، وزارت کشور بحرین با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خواست در مکان‌های امن باقی بمانند.

درباره‌ی علت انفجارها در بحرین، گزارش‌های اولیه حاکی از بروز نقص فنی در سامانه‌ی پدافندی "پاتریوت" آمریکا است که منجر به شلیک اشتباه و انفجار یکی از موشک‌ها در داخل پایگاه شده است؛ با این حال، رسانه‌های ایران این حوادث را پاسخ تهران به حملات اخیر علیه خاک خود و اقدامات ائتلاف عربی علیه حوثی‌های یمن قلمداد کرده‌اند.

در همین راستا، تنش‌های دریایی با اقدام نظامی آمریکا وارد فاز جدیدی شد. تیم هاکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک کشتی تجاری با نام "ام‌تی لاوین" (MT Lavine) را در دریای عمان از کار انداخته‌اند. به گفته‌ی وی، این کشتی دست‌کم ۴ بار برای شکستن محاصره‌ی دریایی بنادر ایران تلاش کرده بود.

سخنگوی سنتکام تأکید کرد که پس از بی‌توجهی خدمه‌ی کشتی به هشدارهای مکرر، ارتش آمریکا ناچار شد اتاق موتور این شناور را هدف قرار داده و آن را متوقف کند. واشنگتن از ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) و در پاسخ به مسدود شدن تنگه‌ی هرمز توسط تهران، محاصره‌ی دریایی علیه ایران را به اجرا درآورده است. سنتکام همچنین مدعی شد که تاکنون مسیر ۱۲ کشتی دیگر را که قصد شکستن این محاصره را داشتند، تغییر داده است.

در رویدادی دیگر، سفارت هند در تهران اعلام کرد که یک کشتی تانکر حمل گاز با پرچم موزامبیک که ۲۸ دریانورد هندی در آن حضور داشتند، روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵) در آب‌های ایران هدف حمله قرار گرفته است. طبق بیانیه‌ی رسمی، تمامی خدمه‌ی کشتی "دیشا" که حامل گاز مایع (LPG) بوده، در سلامت کامل هستند.

این حادثه در حالی رخ داد که پیش‌تر در ۱۴ ژوئیه، دو کشتی باری اماراتی در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته بودند که منجر به کشته شدن یک دریانورد هندی و زخمی شدن ۶ تن دیگر شد. دهلی‌نو در واکنش به آن حادثه، کاردار سفارت ایران را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را ابلاغ کرده بود.

در میانه‌ی این تنش‌های میدانی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال گفتگو هستند. وی با بیان اینکه ایرانی‌ها در مذاکرات جدیت بیشتری نشان می‌دهند، تصریح کرد که هنوز زمان توافق نهایی فرا نرسیده است.

دونالد ترامپ با اشاره به اینکه هنوز تصمیم قطعی برای حمله‌ی نظامی گسترده به ایران نگرفته است، گفت: "ایران با دو گزینه روبروست: یا دستیابی به توافق و یا مواجهه با سطحی بسیار شدیدتر از حملات. ما کاملاً آماده‌ی اقدام هستیم، اما فعلاً منتظریم ببینیم گفتگوها به کجا می‌رسد."

رئیس‌جمهور آمریکا ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خط قرمز اصلی واشنگتن برشمرد و خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای‌جمهور روسیه و چین، قول داده‌اند که به ایران سلاح نفروشند. وی افزود که رئیس‌جمهور چین در دیدار ماه مه گذشته در پکن، بر پایبندی به این تعهد تأکید کرده است. ترامپ همچنین مدعی شد پوتین نیز با درک این موضوع که آمریکا تنها به کشورهای عضو ناتو سلاح می‌فروشد، تعهد مشابهی را ارائه داده است.