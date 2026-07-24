کایا کالاس: سرکوب شهروندان در ایران نباید فراموش شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال بسته جدیدی از تحریمها علیه قضات ایرانی مسئول نقض حقوق بشر خبر داد و همزمان در پاسخ به انتقادات تند آمریکا، از قوانین کار و جایگاه اروپا دفاع کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه، ۳ مرداد ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "اکس" نوشت: با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، نباید سرکوب شهروندان ایرانی توسط حکومت این کشور به فراموشی سپرده شود.
کالاس، افشا کرد که اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی را علیه آن دسته از قضات ایرانی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر، از جمله آزار و اذیت مخالفان سیاسی و اقلیتهای دینی در داخل کشور هستند، وضع کرده است. همچنین یکی از رهبران ارشد یک گروه در حوزه دیجیتال که به تهران در سرکوب و کنترل اطلاعات کمک کرده، تحریم شده است.
بر اساس بیانیه رسمی شورای اتحادیه اروپا، ۶ شخصیت جدید ایرانی به فهرست تحریمهای حقوق بشری این اتحادیه اضافه شدهاند. این فهرست شامل پنج قاضی دادگاههای ایران است که محاکمه اقلیتهای دینی و مخالفان سیاسی از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل را بر عهده داشتهاند. این قضات احکامی مانند اعدام، حبسهای طولانیمدت، شلاق و جریمههای سنگین را برای معترضان صادر کردهاند.
علاوه بر قضات، نیما صالحی، هکر، مهندس کامپیوتر و بنیانگذار گروه سایبری "آشیانه" نیز تحریم شده است. این گروه با همکاری نزدیک با پلیس فتا و سپاه پاسداران، حملات سایبری سنگینی را علیه مخالفان داخلی، اصلاحطلبان و نهادهای خارجی برای سرکوب اپوزیسیون انجام داده است.
با این تصمیم، شمار افراد و نهادهای ایرانیِ تحریمشده توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر به ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد رسید. این تحریمها شامل مسدودی داراییها، ممنوعیت سفر به اروپا و ممنوعیت صادرات تجهیزات شنود و سرکوب است که تا آوریل ۲۰۲۷ تمدید شدهاند.